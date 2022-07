El detalle que hace de la Reina Letizia y Leonor royals pioneras

La perpetuación de la dinastía ha sido siempre uno de los asuntos más importantes en la esfera royal. De hecho, una de las grandes preocupaciones de reyes y príncipes era garantizar que hubiera un heredero -preferiblemente varón -, capaz de asumir el testigo a su muerte y rendir homenaje a su legado. Los Reye debían casarse con representantes de otras casas reales, para que así no hubiera dudas sobre la ‘sangre azul’, aunque eso supusiera, en ocasiones, problemas genéticos. Por fortuna, los tiempos han cambiado y la descendencia ya no es un tema primordial, aunque no deja de ser relevante.

Ahora, por primera vez salen a la luz los secretos de los embarazos y los partos de las reinas de España. Gracias al trabajo de Pedro Gargantilla y Berta Martín -que, por cierto, fueron parte de los representantes de los sanitarios en la entrega del Premio Princesa de Asturias del año 2020-, podemos conocer las vicisitudes de uno de los temas que más importancia ha tenido en la historia de la monarquía.

Ambos profesionales han hecho un minucioso estudio que repasa algunas de las anécdotas y curiosidades poco conocidas sobre los embarazos y partos de la realeza en España. Un libro que lleva el título de Embarazos y partos de las reinas de España, y que hace un recorrido histórico y original que abarca desde Isabel la Católica hasta doña Letizia.

El libro es un curioso estudio que se sumerge en las vicisitudes que estas mujeres padecieron durante el embarazo y alumbramiento de aquellos reyes y reinas destinados a regir España. Un texto cargado de curiosidades como el uso de métodos vigorizantes para aumentar la virilidad en el caso de Fernando el Católico, la presunta impotencia de Fernando VII -porque padecía macrogenitosomía- o la angustia de Mariana de Neoburgo, que llegó a fingir gasta once embarazos.

Mientras que durante varios siglos los matrimonios de la realeza solo podían producirse entre iguales, la Constitución de 1978 dio una tregua apuntando que «no existe ningún tipo de requisito para los consortes de los miembros de la familia real». Un importante paso adelante que dejaba atrás el mito de la ‘sangre azul’, y que, a día de hoy, es la realidad más extendida en Europa. Un detalle claro de que la supervivencia de la monarquía va más allá de uniones estratégicas.

Dentro del repaso a la historia de los embarazos entre la realeza española, los autores dedican una parte del libro a analizar el caso de la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI no solo ha hecho historia al ser la primera reina divorciada y profesional de España, sino que, además, en los dos embarazos que ha tenido dio a luz por cesárea. Un hecho que convierte a la Princesa Leonor en la primera heredera al trono de España nacida por cesárea en lugar de parto natural.