El Palacio de Kensington se ha visto obligado a emitir un comunicado debido a las especulaciones sobre un posible cambio en la política de divulgación de los estilismos de Kate Middleton. Este martes, 11 de febrero, un portavoz de la residencia real ha aclarado que no hay modificaciones en las pautas sobre la publicación de detalles sobre la vestimenta de la princesa de Gales. Además, ha destacado que solo se comparten datos sobre sus prendas en ocasiones especiales, con el objetivo de mantener el enfoque en su trabajo y no en su estilo diario. «Para ser claros, no ha habido ningún cambio en nuestro enfoque a la hora de compartir información sobre la ropa de Su Alteza Real. Ella quiere que la atención se centre en los temas realmente importantes, las personas y las causas que ella está destacando», reza el escrito.