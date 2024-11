Kate Middleton retoma su agenda con un acto muy especial

Buenas noticias desde la casa real británica. El Palacio de Buckingham ha anunciado cuándo volveremos a ver en público a la princesa de Gales. Kate Middleton estará el sábado 9 y el domingo 10 de noviembre en varias de las celebraciones del Día del Recuerdo, una de las citas más especiales de la agenda de los Windsor. Una jornada en la que se conmemora el final de los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial.

Según fuentes oficiales, la princesa acudirá el sábado por la tarde al Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall junto a su marido el príncipe Guillermo, el rey Carlos III, los duques de Edimburgo y otros miembros de la institución.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No será la única cita de Kate Middleton este fin de semana. La princesa de Gales asistirá también al servicio anual por el Día del Recuerdo en el Cenotafio. Tal como han informado desde el Palacio de Buckingham, en este compromiso estarán presentes, además del rey Carlos III y de los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa Ana y su marido, los duques de Gloucester y el duque de Kent. La asistencia de la reina Camila estará determinada por su estado de salud, ya que ha tenido que cancelar algunos compromisos a consecuencia de una infección respiratoria. Los médicos le han pedido que guarde reposo y serán los que determinen si puede asistir.

En este compromiso, el monarca depositará una corona de flores cuyo diseño rinde homenaje a la corona de su abuelo el rey Jorge VI, y a la de Reina Isabel II. Las amapolas de la corona están montadas sobre un arreglo de hojas negras, como es tradicional para el monarca, y su cinta lleva los colores de carreras de Carlos III: escarlata, púrpura y dorado. La corona de la reina Camila, en el caso de que no pueda asistir, será depositada en su nombre por un escudero de la casa real. Todo apunta a que Camila continuará recuperándose durante el fin de semana.

Kate Middleton en el Día del Recuerdo de 2023. (Foto: Gtres).

En cuanto al príncipe Guillermo, será el encargado de depositar la corona que anteriormente colocó su padre, con las plumas del príncipe de Gales y una nueva cinta de color rojo galés.

La reaparición de Kate Middleton

Este acto va a suponer la reaparición oficial de Kate Middleton después de que anunciara en el mes de septiembre que había terminado el tratamiento de quimioterapia preventiva y asegurara que estaba deseando retomar sus compromisos.

La familia real en el Festival del Recuerdo 2023. (Foto: Gtres).

A lo largo de estas semanas, la princesa de Gales ha ido participando en algunas reuniones y actos privados, de los cuales no siempre han trascendido imágenes. Además, el príncipe Guillermo ha dicho recientemente que su estado es bueno. No obstante, la casa real no se ha pronunciado oficialmente sobre cuándo podría retomar la normalidad, ya que su prioridad es encontrarse bien e ir paso a paso.

La importancia histórica del Día del Recuerdo

El Día del Recuerdo, también conocido como Día de la Amapola, Día del Armisticio o Día de los Veteranos, es un día reservado en países de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), para recordar los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y los civiles en tiempos de guerra, específicamente desde la Primera Guerra Mundial.

Se conmemora generalmente el 11 de noviembre, día en en el que finalizaron los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la firma del armisticio alemán. Fue establecido por el rey Jorge V el 7 de noviembre de 1919, tras la propuesta de Edward George y Wellesley Tudor Pole, con el fin de recordar a los caídos durante la Gran Guerra.