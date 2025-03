Kate Middleton, una pionera que mantiene viva una simbólica tradición en San Patricio

Kate Middleton vuelve a una de sus citas más especiales. Después de un año muy complicado para ella, marcado por el tratamiento para su enfermedad y a punto de que se cumpla un año desde que anunció al mundo que padecía cáncer, la princesa de Gales no va a faltar al desfile del Día de San Patricio en el cuartel de Wellington.

La esposa del príncipe de Gales ostenta el título de coronel del regimiento de la Guardia Irlandesa desde hace algunos años, cuando sucedió a Guillermo, que tuvo este rol desde 2011. El hijo mayor del rey Carlos III lució su boda fue precisamente el de coronel del Kate Middleton es la primera mujer en ostentar este honor, aunque la Reina Isabel II fue coronel en jefe hasta su muerte y ahora lo es el rey Carlos III.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el Día de San Patricio. (Foto: Gtres)

La Guardia Irlandesa es uno de los regimientos de la Guardia de Infantería del Ejército Británico. Fue creada en abril de 1900 por orden de la reina Victoria como homenaje a los irlandeses que lucharon en la Segunda Guerra Bóer por el Imperio Británico. El lema del regimiento, Quis Separabit? -¿Quién nos separará?- proviene de la Orden de San Patricio. De hecho, el Día de San Patricio es la celebración tradicional del regimiento. Una jornada en la que un miembro de la familia real realiza la entrega de un trébol.

Esta función la hizo por primera vez la reina Alejandra en 1901. Después pasó el testigo a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon. Han llevado a cabo esta función varias mujeres de la realeza, como la princesa Ana o ahora la princesa de Gales.

La Reina Isabel II y la guardia real en el Día de San Patricio. (Foto: Gtres)

A los guardias irlandeses se les conoce como Micks, un término que puede resultar peyorativo para una persona de ascendencia irlandesa, pero que se utiliza con orgullo de manera interna en el regimiento, sin ninguna connotación negativa. Además, la Guardia Irlandesa tiene una mascota desde el año 1902. Se trata de un perro que suele participar en algunos de los actos oficiales.

El compromiso de Kate Middleton con San Patricio

Como ya hemos dicho, Kate Middleton es la primera mujer de la familia real en ostentar el título de coronel del regimiento de la Guardia Irlandesa, sin embargo, no es la primera mujer vinculada a este regimiento.

Desde su creación hasta ahora han sido varias las reinas y princesas que han participado en los actos de San Patricio entregando a la Guardia Irlandesa un trébol fresco. Sin embargo, ninguna con el peso y el papel que ahora tiene Kate Middleton. Un rol que es una clara muestra de apoyo y de confianza por parte del rey Carlos III y de la importancia de la princesa de Gales dentro de la institución.

El trébol, con sus tres hojas en forma de corazón y su intenso color verde está asociado de manera particular a Irlanda y se dice que simboliza la Santísima Trinidad, ya que representa la fe y la patria. Año tras año, el Día de San Patricio se distribuyen tréboles a los guardias irlandeses que sirven en las Fuerzas Armadas Británicas.

Kate Middleton en el Día de San Patricio. (Foto: Gtres)

A pesar de que el pasado año la princesa de Gales no pudo asistir debido a su enfermedad -no se tenía constancia pública de la situación de Kate Middleton-, este año no va a faltar a su cita con esta jornada tan especial. De hecho, desde que se casó con el príncipe Guillermo, Kate Middleton ha estado presente en San Patricio, es más, ella se ha encargado de dar los tréboles antes de ser coronel del regimiento.

No obstante, antes de ella han sido otras las royals que se han ocupado de la entrega de tréboles. Esta tarea se convirtió en un sello distintivo de la reina madre hasta su fallecimiento y después la princesa Ana continuó con la tradición durante un tiempo. La Reina Isabel II participó en un acto especial en 1995 junto al gran duque Juan de Luxemburgo, que sirvió durante un tiempo como voluntario en la Guardia Irlandesa. Al igual que ahora Carlos III, su madre fue coronel en jefe del regimiento durante todo su reinado.

La Reina Isabel en el Día de San Patricio. (Foto: Gtres)

Como curiosidad, cada vez que Kate Middleton asiste al desfile del Día de San Patricio suele llevar un bonito broche con forma de trébol de Cartier, prestado por la Guardia Irlandesa. Una pieza que antes también utilizaron la reina madre y la princesa Ana, lo que refuerza su vínculo con la tradición.