Kate Middleton tras los pasos de Letizia: su estilismo lo confirma

Kate Middleton se encuentra entre las royals mejor vestidas de la realeza europea. Han sido numerosas las ocasiones en las que la actual Princesa de Gales ha seguido los pasos de la que habría sido su suegra, Lady Di. Desde que la madre de Enrique y Guillermo dio el salto a Palacio, no dejó de crear tendencia con los looks que lucía. Fueron muchos los que quisieron seguir sus pasos y, aunque la ex duquesa de Cambridge no la llegó a conocer, no ha dudado en homenajear su estilo.

Sin embargo, desde hace ya varias semanas, se ha notado un pequeño cambio en el vestidor de la mujer del Príncipe Guillermo. De esta forma, Kate ha dejado a un lado los detalles grandes, los plisados y los abrigos entallados para decantarse por prendas más básicas, con corte recto y figuras holgadas. Y su última aparición lo confirma.

La Princesa de Gales ha visitado a la Real Fundación para la Infancia en Londres, donde ha presentado su nueva iniciativa para la infancia, Shaping Us. Una ocasión para la que ha escogido un traje de chaqueta rojo compuesto por una blazer entallada de corte asimétrico y un pantalón de pata de elefante. Un estilismo obra de Alexander McQueen con el que la monarca ha clonado, sin duda, un look que la Reina Letizia lució en su visita a Los Ángeles el pasado mes de diciembre. En esta ocasión, la mujer de Felipe VI escogió un diseño de Roberto Torretta compuesto por un pantalón campana con una pequeña abertura en el bajo y una americana doble que creaba el efecto de camisa.

¿Se ha convertido Letizia en el nuevo icono de estilo a seguir por Kate Middleton? Lo cierto es que esta no es la única ocasión en la que la Princesa de Gales ha cogido inspiración de la Reina de España. Hace apenas unos días, la mujer de Guillermo lució un abrigo tres cuartos con botones negros, en un color fucsia muy llamativo y que tanto recordó al modelo que vistió la mujer de Felipe VI el pasado mes de diciembre. Pero no solo eso pues, siguiendo el estilo working girl que Letizia ya ha adoptado para sus compromisos diarios, Kate ha incorporado esta tendencia en su vestidor, haciendo de los trajes de chaqueta y pantalón un must have a la hora de vestir.

Sea como fuere, lo cierto es que Kate ha dado un giro de 180 grados a su estilo y ahora apuesta más por los conjuntos monocromáticos en un intento de crear una armonía visual. Para estos actos del día a día que se escapan del glamour de una alfombra roja o un evento de noche, la Princesa de Gales está apostando -y cada vez más- por tonos más luminosos y alegres, como el rojo o el naranja, dejando a un lado los pasteles y tonos nude que un día encabezaron su estilo. De esta manera, la monarca ha empezado a transmitir positivismo, energía y optimismo a través de la ropa. Un cambio que ha llegado justo después de que el Príncipe Enrique publicase sus memorias en las que no quedan bien parados ni Kate, ni Guillermo ni ningún miembro de la Familia Real. ¿Será esta una estrategia para renovar su imagen?