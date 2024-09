Irene Urdangarin acude a la boda de Victoria López-Quesada: sin Juan Urquijo y con un coche de lujo

La boda de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova, celebrada este sábado en la finca Soto Mozanaque (Algete, Madrid) ha reunido a la alta sociedad. Tanto es así que el Rey Felipe VI no dudó en desplazarse hasta el evento porque es padrino de la novia. Lo hizo en el mismo coche que la infanta Cristina, quien contó con la compañía de sus hijos Irene y Juan.

La prima de la princesa Leonor se ha convertido en una de las grandes protagonistas del enlace. Llegó al evento acompañado de su hermano Juan Urdangarin y hay dos detalles que han llamado mucho la atención: que no estuviese con su novio Juan Urquijo y que fuera montada en un vehículo de lujo.

La periodista Pilar Eyre ha utilizado su perfil en la red social X (antiguo Twitter) para comentar estos detalles. La experta en Casa Real considera un error que los hijos de la infanta Cristina conduzcan un coche tan caro, pues va en contra de los valores que está promoviendo Felipe VI con tanto éxito.

Irene y Juan Urdangarin en la boda de Victoria López-Quesada. (Foto: Gtres)

«A mí lo que sí me parece una ostentación innecesaria y un gran fallo de imagen es que los hijos de la infanta Cristina conduzcan un Volvo valorado en 90.000 euros (del parque de Zarzuela, supongo, propiedad de Patrimonio Nacional)», ha publicado la escritora catalana.

Eyre ha recordado que, durante la brillante gestión de Felipe VI como Jefe de Estado, se han puesto en valor ciertas cosas que no cuadran con el comportamiento de Juan e Irene Urdangarin, siempre siguiendo su punto de vista como especialista. «Hasta ahora estas cosas se cuidaban. Llámalo hipocresía, si quieres, pero las palabras más usadas por Felipe desde que es rey son ‘austeridad, transparencia y ejemplaridad’. Por eso no entiendo este fallo», escribe en la citada red social.

La discreta relación de Irene Urdangarin con su novio

La hija de la infanta Cristina se ha convertido en un rostro muy destacado para la crónica social, pero lo cierto es que comportamiento siempre ha sido discreto. En su momento decidió tomarse un año sabático y aprovechó para hacer una serie de labores humanitarias en Camboya. Antes de iniciar sus estudios universitarios quiso sacarse el carnet de conducir, pero diferentes medios confirman que no ha aprobado el examen práctico. Esto explicaría por qué ha llegado a la boda de Victoria López-Quesada en un coche conducido por su hermano.

Juan Urquijo, en la boda de su hermana Teresa. (Foto: Gtres)

Ha llamado mucho la atención que no estuviera acompañada de su novio Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo y cuñado del alcalde de Madrid. Ya han coincidido en otros eventos de estas características, pero a día de hoy no hay fotos de Juan en la finca Soto Mozanaque, así que todo hace pensar que no ha estado presente. ¿El motivo? Quizá haya intentado escapar de los focos, pues era evidente que la boda iba a estar repleta de fotógrafos.

Juan Urdangarin empezará una nueva aventura

Irene Urdangarin, con su hermano Juan en Madrid. (Goto: Gtres)

A pesar de no haber estado con su novio, Irene Urdangarin ha disfrutado de la compañía de su hermano Juan, el miembro más discreto de su familia. Hasta la fecha, el sobrino del Rey Felipe residía en Reino Unido, pero el diario El Cierre Digital asegura que va a mudarse a Zarzuela junto a la Reina Sofía.

Juan Urdangarin empezará una nueva aventura justo cuando su hermana Irene pretende poner rumbo a Inglaterra. La prima de la princesa Leonor empezará su formación universitaria lejos de España y conseguirá, entre otras cosas, alejarse de los focos. Ahora solamente hace falta esperar para ver cómo afecta esta condición a su relación con el hermano de Teresa Urquijo.