El Rey Juan Carlos ya avisó de que su regreso a España no se iba a producir de manera inminente. Lo hizo en la carta que escribió a su hijo, Felipe VI, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiese archivar todas las causas judiciales que había abiertas contra él. Fue el pasado 5 de marzo cuando la Casa Real decidió publicar el escrito con la intención de que todos los españoles conociesen cuál era exactamente la pretensión del anterior jefe de Estado: “Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”, escribió en la misiva.

Desde ese momento mucho se especuló sobre la fecha exacta en la que el marido de la Reina Sofía protagonizaría su polémica vuelta al país. Hubo quien incluso se atrevió a apostar porque su regreso se produciría esta Semana Santa, pero nada más lejos de la realidad. Se sabe que el Emérito ha pasado estas significativas fechas en Abu Dabi, donde reside desde el verano de 2020. Sin embargo, parece que estos días está contando con una inmejorable compañía: la de sus dos hijas.

Tal y como adelantó Vanitatis el pasado miércoles y tal y como ha confirmado este viernes el programa Viva la Vida, la infanta Elena y la infanta Cristina viajaron el pasado Jueves Santo a los Emiratos Árabes Unidos con el fin de visitar a su progenitor. Un viaje que se espera que dure cuatro días y que las hermanas han realizado por separado. Según Alejandro Entrambasaguas, Elena lo ha hecho desde Madrid y Cristina desde Barcelona, aunque lo cierto es que ambas cogieron un vuelo regular hasta Dubái, donde, a su llegada, se montaron en un coche que las llevó directas al domicilio de su padre en Abu Dabi: “Ellas han reducido el número de personas con las que han ido, han ido cada una con su jefe de seguridad y están allí en la casa. A mí lo que me traslada su entorno más próximo es que en estos últimos viajes, que hacía tres meses que no viajaban, prácticamente estaban recluidas en la vivienda del Rey Don Juan Carlos por miedo a que cualquiera los pudiese ver”, ha explicado el periodista.

Por el momento, se desconocen más detalles de esta inesperada y repentina visita, que quizá la infanta Cristina esté aprovechando para poner al día a su padre y a su hermana en lo referente al escándalo mediático del que sigue formando parte tras su separación de Iñaki Urdangarin, mientras que la infanta Elena se apoya en ellos para afrontar el fallecimiento del conde de la Ventosa, el marido de su íntima amiga, Rita Allendesalazar, y uno de sus mayores confidentes.

Además, ambas están acompañando al Rey Juan Carlos en una fecha marcada en su calendario, puesto que en estos días se cumplen 10 años del accidente de Botsuana, que, según Vanitatis, “cambió el reinado de Don Juan Carlos para siempre”.