Las pruebas de que la infanta Sofía es la más ‘trendy’ de la Familia Real

La infanta Sofía ha comenzado su nueva aventura en Gales y lo ha hecho con un look que ha llamado mucho la atención. La hija menor de los Reyes se marchaba este martes, 29 de agosto, al Reino Unido y lo hacía vestida con un pantalón cargo de color topo, un crop top que dejaba su abdomen a la vista, una camisa de cuadros, deportivas blancas y unos divertidos calcetines de la marca Jimmy Lion. Un estilismo muy diferente al que vimos en la princesa Leonor cuando realizó el mismo viaje hace ya dos años, cuando apostó por un pantalón oscuro, una camiseta de rayas marineras y una chaqueta de color verde.

La Infanta Sofía en su primer día en Gales / Gtres

A medida que va avanzando el tiempo, el contraste entre las dos hermanas se hace más evidente, no solo a nivel institucional, sino también en términos de estilo. Aunque las dos suelen inspirarse, en cierta medida, en su madre, la Reina Letizia, la princesa Leonor es mucho más clásica que la infanta Sofía. La hija menor de Sus Majestades arriesga en sus looks y aporta toques de tendencia que todavía no hemos visto en la heredera. Quizás sea por una cuestión de carácter, o pueda que se trate de decisiones meditadas marcadas por el protocolo.

Sea como sea, el resultado es que el estilo de la infanta Sofía resulta mucho más desenfadado y actual que el de la princesa Leonor y recuerda, en ocasiones, a las ‘licencias’ que a lo largo de los años se ha ido permitiendo la Reina Letizia cuando ha apostado por looks vanguardistas que nunca habríamos imaginado en una royal.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca. / Gtres

Una prueba de este estilo tan de tendencia de la Infanta es, por ejemplo, el crop top que ha llevado en su primer día en Gales, pero también el jumpsuit cut out de la firma Cayro en color fucsia que lució en su Confirmación o el vestido en esta misma línea que llevó en una reciente cena en Mallorca. De la misma manera, mientras que Leonor suele apostar en actos oficiales por diseños en clave lady, vestidos o faldas midi, es la infanta Sofía la que sorprende con conjuntos de pantalón o modelos más cortos.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía en Zaragoza/ Gtres

Nada fanática de las joyas, a día de hoy Sofía todavía se resiste a hacerse los agujeros de las orejas, por lo que no puede compartir pendientes con su madre y su hermana, pero lo cierto es que tampoco la hemos visto con otro tipo de alhajas de manera habitual, tales como pulseras, anillos o collares. De la misma manera, Sofía apuesta por llevar el pelo suelto o recogidos sencillos -coletas o trenzas-, y su maquillaje es siempre muy natural. Aunque ya ha lucido en alguna ocasión zapatos de tacón sensato, prefiere las alpargatas sin mucha plataforma, las bailarinas o las deportivas ya que, hay que tener presente que, a pesar de que es la menor de la familia, Sofía es más alta que su madre y que su hermana.