No es ningún secreto que el colegio en el que estudia la infanta Sofía, el Atlantic College ofrece a sus alumnos y alumnas una educación muy completa en la que no solo se da importancia a las horas lectivas, sino también a otras cuestiones, como el deporte u otras actividades como el voluntariado o diversos talleres, en los que los estudiantes pueden ayudar a la comunidad o aprender sobre otras culturas. Por ejemplo, se sabe que se organizan veladas dedicadas a la música o al cine, o que también, de vez en cuando hay eventos en los que se promueven actividades para conocer los rasgos principales de la cultura de los diferentes estudiantes que cursan el Bachillerato Internacional en el centro.

Hace unos días, por ejemplo, trascendió que había habido una noche dedicada al reto del ramen picante, o que también se han celebrado una conferencia MIZU, para profundizar en las las raíces africanas, caribeñas en una celebración de la cultura y la comunidad a lo largo del pasado y el presente.

Aunque no se sabe con exactitud si la infanta Sofía participa en todas las actividades, el centro sí que las ofrece a todos los estudiantes y, de hecho, suele compartir detalles a través de las redes sociales. No obstante, al igual que ocurrió cuando la princesa Leonor estudiaba en Gales, no hay imágenes de la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, más allá de las instantáneas que compartió la Casa Real a su llegada al colegio.

Eso sí, en las pocas ocasiones en las que se han conocido rasgos de su personalidad, la infanta Sofía siempre ha demostrado tener un carácter despierto y ser una apasionada del deporte. Asimismo, se sabe que a la hija menor de los Reyes le gustan las artes escénicas, de hecho, en los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó por el 50 cumpleaños de don Felipe, en una de las secuencias, Sofía hablaba de que se estaba preparando un papel para una obra de teatro.

La infanta Sofía en una imagen reciente.

Por este motivo, no sería extraño que la infanta hubiera participado en uno de los últimos talleres que ha ofrecido el Atlantic College de Gales, y que conecta mucho con la creatividad, pero también con la moda. El colegio ha puesto a disposición de los alumnos la posibilidad de aprender a hacer sombreros de fieltro, gracias a un taller dirigido por Sue Crowle y propuesto por la directora de artes visuales del centro, Lucy Male.

Sue Crowle ha sido sombrerera teatral profesional durante más de 37 años y ha fabricado sombreros para televisión, cine, ballet y ópera. También enseña sombrerería en colegios y universidades. Además, su hijo ha sido estudiante del Atlantic College en Gales y ahora se encuentra en un programa de estudios en Jordania. Ahora la gran pregunta es si la infanta Sofía ha hecho algún sombrero y si, quizás, se lo regale a su madre y a su hermana ya que este complemento es, sin lugar a dudas, uno de los esenciales en el estilo de las royals.