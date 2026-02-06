La importante cita de los Reyes con el deporte que marca su agenda: Rodri y Aitana Bonmatí entre los galardonados

Después de que la visita de Estado del presidente de Portugal no se llevara a cabo debido a las malas condiciones meteorológicas que azotan nuestro país, Sus Majestades los Reyes ya tienen por delante una agenda repleta de nuevos compromisos para la próxima semana. Una semana en la que, además, se espera la llegada de varias borrascas, lo que deja en el aire la celebración de algunos de ellos. No obstante, por ahora, todos continúan en pie.

En primer lugar, el lunes 9 de febrero, ​Su Majestad el Rey hará entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 a la catedrática de Sociología de la Universidad de Valencia, Capitolina Díaz Martínez. Más tarde, sobre las 16:00 horas, don Felipe recibirá en audiencia al consejero delegado de Oracle, Mike Sicilia, acompañado por el director general de Oracle España, Albert Triola, con motivo de la celebración del Oracle AI World Madrid, así como la celebración del 40º aniversario de la presencia de Oracle en España.

El Rey Felipe y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

El martes 10 de febrero, el protagonista de la jornada vuelve a ser el Rey Felipe, quien inaugurará la 44ª edición de la exposición internacional de la Maquinaria Agrícola. Será justo un día después, el 11 de febrero, cuando reaparezca acompañado de su esposa, la Reina Letizia, con motivo de su presencia en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024. En ellos, se distingue a los deportistas, asociaciones, entidades y a aquellas personas que hayan destacado por el impulso o promoción de la Educación Física y el Deporte, donde en esta ocasión se encuentran Rodri y Aitana Bonmatí, entre otros muchos galardonados.

El jueves 12 de febrero será el día más ajetreado de la agenda de la semana. A las 10:00 horas, doña Letizia recibirá en el Palacio de La Zarzuela a la Fundación Claudia Tecglen, cuyo objetivo es cambiar la percepción de la discapacidad. 45 minutos más tarde, hará lo mismo con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad. Por último, recibirá también a una representación de la Fundación Occident y a los premiados de la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra. Sin duda, tres encuentros que vuelven a poner de manifiesto su compromiso social.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

De manera paralela e independiente, el monarca recibirá en audiencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Lorca, quien acaba de ser nombrado en dicho cargo. Por otro lado, también se reunirá con decanos y responsables de Escuelas de Universidades Extranjeras participantes en el encuentro organizado por la presidencia del Gobierno. Por último, el viernes 13 de febrero, el Rey Felipe y la Reina Letizia visitarán la exposición In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026 y presidirán el homenaje a Francisco Tomás y Valiente, con motivo del 30º aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.