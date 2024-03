Heidi Agan, doble de Kate Middleton, niega haber sustituido a la princesa: «Yo no estaba allí»

La doble de Kate Middleton se ha pronunciado sobre las últimas imágenes que han trascendido de la princesa de Gales en medio del vendaval mediático en el que se encuentra el palacio de Buckingham. La joven, llamada Heidi Agan, ha sido clara y concisa durante su entrevista en el programa This Morning de ITV: «Yo no estaba allí. No fui yo y creo que fueron, a un cien por cien, Kate y William los del vídeo», decía.

Con estas palabras, la conocida como la doble británica ‘más realista’ de la esposa del heredero al trono ha despejado todo tipo dudas acerca de si verdaderamente era Kate Middleton la que paseaba visiblemente contenta y relajada, el pasado fin de semana, por una zona comercial cercana a Adelaide Cottage, en Windsor.

Heidi Agan, doble de Kate Middleton, en el programa ‘This Morning’./ ITV

Las redes sociales se han llenado de teorías en los últimos días, pero las declaraciones de Heidi Agan han sido bastante tajantes al respecto. De hecho, aprovechando su interacción en el espacio televisivo mencionado, ha querido lanzar un mensaje de apoyo para el hijo del Rey Carlos III y su mujer: «Creo que ya está bien. Volverá después de Pascua, como dice el Palacio de Kensington, pero hasta entonces necesita recuperarse y sanar. Yo estaba trabajando en la oficina central de la escuela de danza, por lo que no hay manera de que pudiera haber estado en Windsor el sábado, a 80 millas de distancia», manifestaba mientras pedía respeto al público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Heidi Agan (@katemiddletonlookalike)

En cuanto al hermetismo con el que se está tratando la supuesta enfermedad de Middleton, la doble ha opinado que si deciden seguir esa estrategia de discreción de cara a los medios, es un motivo de suficiente peso para no compartir más detalles al respecto.

Al mismo tiempo que Heidi Agan se ha pronunciado públicamente en medio del huracán mediático, la Casa Real británica también ha confirmado a la BBC que la mujer que aparece en el video es Kate Middleton. Una información que da más credibilidad a las palabras de la entrevistada en medio del gran revuelo que ha ocasionado la operación abdominal de la princesa y su posterior recuperación.

Gran revuelo mediático

El video difundido por The Sun suponían las primeras imágenes de Kate Middleton tras su cirugía abdominal, realizada el pasado mes de enero. No obstante, su publicación llegó tan solo unos días después del Día de la Madre, jornada en la que Casa Real británica publicó una fotografía de la princesa junto a sus hijos que posteriormente se reconoció que estaba retocada por Photoshop a través de un comunicado oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

«Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre», escribió la princesa de Gales para pedir disculpas por la polémica que se había generado en Reino Unido en torno al post de Instagram.