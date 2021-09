En medio de la polémica por los últimos desencuentros entre la familia Windsor y los duques de Sussex, el príncipe Harry ha hecho una inesperada aparición con motivo de la entrega de los Premios GQ Hombres del Año 2021, que se ha celebrado en la Tate Modern de Londres. Una noche llena de glamour pero, sobre todo, de reconocimiento para las figuras masculinas que, de una forma o de otra, han tenido un especial impacto en el panorama de los últimos doce meses por su actividad en sus respectivos ámbitos profesionales.

Entre los premiados de esta edición se encontraban el actor Regé-Jean Page (Premio Actor Revelación); el cantante Ed Sheeran (Premio Artista); el actor Sir Anthony Hopkins (Premio Legenda); el actor Adrian Dunbar (Premio Actor de Televisión); o el director de cine Quentin Tarantino (Premio Escritor) entre otros. No solo ellos han desfilado por la alfombra roja, sino que también han asistido algunos de los rostros más conocidos del panorama británico, como las cantantes Pixie Lott y Ellie Gouldig, las modelos Alexa Chung y Winnie Harlow.

A pesar de que ha sido una noche llena de sofisticación y glamour, sin duda, el momento estrella de la velada ha sido cuando el príncipe Harry ha hecho una aparición sorpresa. Como era de esperar, el duque de Sussex no ha viajado hasta Londres, pero ha comparecido de manera telemática desde su residencia de Santa Barbara. Una aparición que ha pillado a muchos por sorpresa y que se produce apenas un día después del aniversario de la muerte de Diana de Gales, una fecha trágica para él y para su hermano.

El nieto de la reina Isabel era el encargado de presentar uno de los galardones de la noche, en concreto, el premio Héroes, que este año ha ido para la profesora Sarah Gilbert, la doctora Catherine Green y todo el equipo que han trabajado junto a ellas en el proceso de formulación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, con la que se ha inmunizado a miles de personas en todo el mundo contra la Covid-19. Sin duda, un galardón cuya entrega ha resultado muy especial para el Príncipe, no solo porque ha tenido lugar un día después de una fecha clave en su vida, sino porque también, él mismo ha colaborado con la iniciativa VaxLive para promover el reparto de vacunas a países en situación desfavorable.

Vestido de esmoquin, tal como marca el protocolo para el acto, y con una gran sonrisa, el príncipe Harry ha hecho gala de su sentido del humor: “no es muy habitual llevar un esmoquin a las 15:00 horas a no ser que sea desde la noche anterior, pero aquí estamos”, ha dicho el Duque haciendo una leve referencia a su etapa más juerguista. El Príncipe ha ofrecido el mensaje desde una de las estancias de su casa, donde solo se podía ver un jarrón con unas flores blancas, favoritas de su madre, en un claro guiño a ella.

El Príncipe ha querido centrar su discurso en la importancia de hacer llegar la vacuna a todas las partes del mundo, resaltando las desigualdades que aún existen, incluso en una cuestión tan básica de salud como esta: “mientras todos ustedes se encuentran en esta sala esta noche, más de un tercio de la población mundial ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus”, ha dicho.”Suena como un logro y en muchos sentidos los es, pero existe una gran disparidad entre quién puede y quién no puede acceder a la vacuna. Menos del 2% de las personas en el mundo subdesarrollado han recibido al menos na dosis de la vacuna en estos momentos e incluso los trabajadores de la salud aún no están vacunados. No podemos avanzar juntos a menos que abordemos este desequilibrio”, ha recalcado.

El Duque también ha llamado la atención sobre otras cuestiones que podrían estar influyendo en ralentizar los procesos de vacunación, aludiendo de manera directa a la desinformación que a veces generan los medios: “las familias de todo el mundo se ven abrumadas por una gran cantidad de información errónea en los medios de comunicación y redes sociales, donde quienes trafican con mentiras y miedos están creando dudas sobre las vacunas, lo que a su vez conduce a comunidades divididas y erosiona la confianza”, ha dicho el Duque.

Curiosamente, entre los asistentes al acto se encontraba el periodista Piers Morgan, que acaba de obtener una importante victoria contra Meghan Markle después de que la audiencia emitiera una serie de quejas a Ofcom por las declaraciones que este hizo tras la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey. El británico dejó su puesto en el programa ‘God Morning Britain’ -no está claro si por voluntad propia o no-, pero ahora la institución ha dejado claro que no actuó de manera errática.