El príncipe Harry ha vuelto a Londres después de que se confirmara que el Gobierno va a garantizar su seguridad y la de su familia en los viajes al país. Esta vez, el duque de Sussex ha regresado a su tierra natal en solitario y por ahora no hay fecha concreta para que Meghan Markle y sus hijos puedan pisar suelo británico. Es probable que dentro de unos meses tenga lugar este viaje, en el que podría organizarse algún tipo de encuentro con miembros de la familia real, en especial con el rey Carlos III.

El regreso de Harry a Londres se ha producido en el marco de su intensa batalla legal contra algunos medios de comunicación. A lo largo de los años, el duque de Sussex se ha quejado de la constante presión mediática, de los métodos usados por determinados grupos para obtener información y de las acusaciones contra su esposa.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

De hecho, en su intervención ante el Tribunal Superior de Londres, el príncipe ha explicado que como miembro de la familia real no podía demandar a la prensa por intromisión en su vida privada, pero ahora que ya está fuera de la institución sí que tiene esta opción. «La política era nunca quejarse y nunca dar explicaciones», ha comentado el príncipe, que acusa al grupo Associated Newspapers Limited de graves daños morales. Es más, el hermano del príncipe de Gales ha asegurado que decidió tomar medidas después de que su esposa denunciara al grupo por la publicación de una carta privada que le había enviado a su padre.

Un viaje sin encuentros familiares

Mientras que en una de sus últimas visitas al Reino Unido el duque de Sussex pudo reencontrarse brevemente con su padre en un encuentro en el que muchos vieron un primer paso hacia una nueva fase en las relaciones, esta vez Harry no se ha reunido con Carlos.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El monarca ha participado en algunas citas oficiales en Londres, pero este mismo miércoles se marchó de la capital británica sin ver a su hijo menor. No se tiene constancia tampoco de si han estado en contacto telefónico, aunque algunas fuentes aseguran que el motivo principal de este distanciamiento es que el rey no puede vincularse a ningún tipo de causa judicial.

El dramático testimonio de Harry

Ha sido este miércoles cuando Harry ha tenido que comparecer ante los tribunales británicos. Un testimonio del que han trascendido algunos detalles según los cuales el duque de Sussex se ha mostrado muy afectado, casi al borde de las lágrimas. Tal como ha revelado la revista People, la voz del príncipe llegó a romperse y estaba muy emocionado al contar lo mucho que ha sufrido su familia y él mismo por las informaciones publicadas en los medios.

«Por ponerme aquí y enfrentarme a ellos han continuado atacando y han hecho de la vida de mi mujer una absoluta miseria», ha dicho el duque, que ha asegurado que su mujer ha sufrido ataques crueles y racistas. El príncipe ha contado que fue a partir del comienzo de su relación con la ex actriz cuando empezó a plantearse hacer algo al respecto.