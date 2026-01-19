Sonriente y sereno: el príncipe Harry llega al Tribunal Superior de Londres

El príncipe Harry aterrizó en su Londres natal el pasado domingo, 18 de enero, con motivo del inicio de su batalla legal contra el grupo Associated Newspapers (propietario de cabeceras como Daily Mail o The Sun). Apenas 24 horas después, el hijo pequeño del rey Carlos III ha sido fotografiado en las inmediaciones del Tribunal Superior de la ciudad británica, donde está previsto que se desarrolle uno de los juicios más mediáticos del momento, en el que también participarán otros rostros conocidos de nivel internacional como el pianista Elton John o la actriz Elizabeth Hurley.

A pesar de que muchos esperaban lo contrario, el príncipe Harry aparece en las imágenes trascendidas con una ligera sonrisa en su rostro y una actitud relajada, transmitiendo en todo momento una gran tranquilidad. Para la ocasión, el nieto de la recordada reina Isabel II ha lucido un clásico traje azul marino combinado con una corbata a juego y una camisa blanca.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Este comportamiento y esta elegante presencia, como no podía ser de otra manera, ha llamado la atención de propios y extraños, ya que ha dejado más que claro que se enfrenta a este proceso judicial con una gran seguridad, tanto por sí mismo como por los abogados que le acompañarán en todo momento. Además, con estas recientes fotografías, el duque de Sussex también ha dejado entrever que tiene la conciencia tranquila y que confía en la demanda que ha interpuesto contra el grupo de comunicación mencionado, al que acusa de hackeo, difamación y uso de prácticas ilegales para obtener información privada durante años.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Por ahora, tan solo ha estado acompañado de su equipo legal y, según lo publicado, no entra en sus planes reencontrarse ni con su padre ni con su hermano, el príncipe Guillermo, con los que mantiene una nula relación desde que se desvinculó por completo de la Casa Real británica y decidió mudarse al otro lado del charco, concretamente a Montecito, una de las zonas más exclusivas de California. Será allí donde le espere su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, quienes han continuado con sus respectivas rutinas mientras el duque se enfrenta a su juicio contra la prensa.

¿Cuánto durará el juicio de Harry contra el grupo Associated Newspapers?

Aunque ha sido este lunes, 19 de enero, cuando ha dado comienzo uno de los juicios más esperados de los últimos tiempos, lo cierto es que se tiene previsto que se alargue 9 semanas más. Sin embargo, el príncipe Harry no permanecerá en Reino Unido hasta entonces, ya que, según The Telegraph, será el próximo jueves día 22 cuando tenga lugar su intervención y el viernes 23 cuando volará de nuevo hasta su residencia actual en los Estados Unidos.