Meghan Markle podría regresar al Reino Unido pronto. A pesar de que la duquesa de Sussex lleva sin visitar el país natal de su marido varios años y que nunca ha expresado su deseo de regresar, algunas fuentes aseguran que la norteamericana estaría dispuesta a acompañar a su marido en la próxima edición de los Juegos Invictus, que se van a celebrar en la ciudad de Birmingham. Sin embargo, al igual que le ocurre al propio Harry, está preocupada por el tema de la seguridad y necesita que se le garantice que contará con las medidas adecuadas para garantizar su protección.

Según han confirmado medios británicos ya se están ultimando los detalles para que los duques de Sussex viajen juntos al Reino Unido en unos meses. Sería de cara al mes de julio, fecha en la que está prevista la nueva edición de esta cita tan importante para el príncipe. Para Harry, los Juegos Invictus siguen siendo uno de los proyectos más relevantes de su agenda, del que nunca se ha desvinculado a pesar de haberse apartado de la familia real.

El príncipe Harry y Meghan Markle posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Su esposa ha estado a su lado a lo largo de los años en esta cita. La vimos en Canadá en 2017 cuando todavía era novia del hijo menor del rey Carlos III y no ha faltado tampoco a las ediciones posteriores en otros países.

Las exigencias de Meghan Markle

Según ha explicado una fuente cercana a la pareja al tabloide The Sun, la seguridad va a ser la cuestión decisiva en la visita de la pareja. Un asunto que preocupa mucho a Harry, que no ha dejado de pelear en los tribunales para poder garantizar la protección de su familia y la suya propia.

Después de varios varapalos judiciales, finalmente se ha determinado que los Sussex podrán tener protección policial en cada una de sus visitas. Un privilegio que se les retiró cuando salieron de la familia real.

Dado que la seguridad está garantizada, ahora Meghan Markle ya no puede utilizar este tema como excusa para no viajar al Reino Unido. Otra cuestión diferente es que la visita se limite a Birmingham y no se extienda a Londres o a otra zona en la que en ese momento pueda encontrarse el rey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

Su última visita a Londres

La última vez que Meghan Markle viajó a Londres fue en 2022, para asistir a los funerales de la Reina Isabel II. Una visita que tampoco estuvo exenta de polémica, dado que no se permitió ni a ella ni a Kate Middleton trasladarse hasta Balmoral para despedirse de la monarca. Una decisión que se tomó para evitar más polémicas con Meghan Markle, ya que la Reina Isabel II tenía una relación estrecha con la actual princesa de Gales.

Después de eso, Meghan no ha vuelto acompañar a Harry en sus visitas a Londres. Ni en sus citas en los tribunales ni cuando ha mantenido encuentros con el rey Carlos III. Solamente hizo una parada puntual en el aeropuerto de la capital británica en 2024 como escala antes de continuar el viaje a Nigeria.

Meghan Markle con su madre en la presentación de Archie. (Foto: Gtres)

Tampoco sus hijos han pisado nuevamente suelo británico. El príncipe Archie nació en Londres en 2019 pero la pequeña de la familia, Lilibet Diana, llegó al mundo en California. La familia visitó el Reino Unido en 2022 con motivo del Jubileo de Platino de Isabel II, pocos meses antes de su muerte y ya no han vuelto más.