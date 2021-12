Malas noticias para Ghislaine Maxwell. Las socialité británica ha sido declarada culpable por el jurado de un tribunal de la ciudad de Nueva York de cinco de los seis cargos de abusos sexuales y tráfico de menores que se le imputaban. Al parecer, Maxwell era la responsable de reclutar a mujeres jóvenes para la que fuera su pareja entonces, el magnate Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión en el año 2019.

El juicio comenzó el pasado mes de noviembre y durante el proceso, las víctimas del empresario han relatado cómo Ghislaine Maxwell actuaba como intermediaria y mano derecha de Epstein. Era la británica la que se ponía en contacto con ellas y les daba instrucciones sobre cómo debían actuar, lo que incluía enseñarles a dar masajes. Una serie de prácticas que Maxwell llevó a cabo durante diez años, entre 1994 y 2004.

Han sido hasta veinticuatro los testigos que han ofrecido su versión de los hechos durante el tiempo total que ha durado el proceso y que han relatado cómo se producían abusos a menores. A pesar de que todavía no se ha confirmado la sentencia, la hija del magnate Robert Maxwell podría enfrentarse a una pena de prisión cercana o superior a los sesenta años.

La condena de Ghislaine Maxwell supone un triunfo para las afectadas del caso Epstein, pero también complica la actual situación del príncipe Andrés. El hijo predilecto de la Reina Isabel fue recientemente demandado por Virginia Giuffre -una de las presuntas víctimas- a título particular, por supuestos abusos cuando era una menor. Y es que Virginia mantiene que fueron Maxwell y Epstein quienes la obligaron a mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando era una menor. “En el momento en el que se seleccione el jurado para la demanda de Virginia Giuffre contra el príncipe Andrés, se tendrá en mente esta cuestión: que la amiga del Príncipe fue declarada culpable por un tribunal de Nueva York”, mantienen desde el periódico The Times.

Sin embargo, ese momento podría no llegar nunca. Aunque está previsto que haya una audiencia el próximo 4 de enero, el equipo legal del duque de York está intentando que el proceso quede anulado por defectos de forma, ya que, según alegan, Giuffre no ha sido residente en Estados Unidos la mayor parte de los últimos años, y para que el procedimiento siguiera adelante, al menos una de las partes tiene que ser estadounidense. De momento el juez no se ha pronunciado, pero no es la primera vez que los abogados del príncipe Andrés intentan poner punto final a este tema, sino que ya, hace algunas semanas, trataron de anularlo al asegurar que había un documento privado que exoneraba de responsabilidad al Duque. Por el momento, todo queda en el aire, aunque nadie duda que este giro en el caso de Ghislaine Maxwell podría tener un fuerte impacto en la demanda contra el duque de York.