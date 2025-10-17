Aunque el viaje de los Reyes Felipe VI y doña Letizia a Bélgica estaba marcado por compromisos oficiales, la pareja aprovechó la visita para disfrutar de un momento privado que hasta ahora no se había revelado. Tras una intensa jornada de actos protocolarios, Felipe y Letizia reservaron un tiempo solo para ellos en el restaurante español Hispania Brussels, donde pudieron relajarse y compartir un instante de intimidad lejos de los focos y las cámaras. «La semana pasada tuvimos el honor de recibir en Hispania Brusssles a Sus Majestades los Reyes de España. Un momento muy especial junto a S. M. la Reina, Adrián y Aldana, parte esencial de nuestro equipo», ha compartido el establecimiento junto a una imagen del encuentro en sus redes sociales.

Según ha compartido el propio establecimiento, la Reina lució una elegante capa oscura y se mostró cercana y natural con el personal del restaurante. Hispania Brussels, dirigido por el chef Adrián Mancheño -con experiencia en Coque Madrid y El Celler de Can Roca- ofrece una propuesta gastronómica de alta calidad que combina tradición española y creatividad contemporánea. El local, además, forma parte de una cadena internacional presente en Londres y Vietnam, y ha sido galardonado con premios de la Guía Delta, incluido el prestigioso Delta de Oro de 2017 al mejor restaurante de Bruselas. Para los Reyes, fue el escenario perfecto para una cena discreta en la que pudieron relajarse y disfrutar de la compañía mutua después de una apretada agenda oficial.

La jornada de los monarcas ese día comenzó en el Palacio Real de Bruselas, donde Felipe y Letizia fueron recibidos por los Reyes de Bélgica, Felipe y Matilde. El encuentro fue cálido y cercano, con abrazos y besos que demostraron la excelente relación que mantienen ambas familias reales. Los cuatro monarcas compartieron un almuerzo privado en el palacio, momento que permitió a los españoles conversar en un ambiente más relajado y distendido, intercambiar impresiones sobre la vida en sus respectivas monarquías y ponerse al día tras los recientes acontecimientos europeos, como la abdicación del Gran Duque Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo Guillermo.

Por la tarde, los Reyes se desplazaron al Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Museo Bozar, para visitar la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo español. La muestra, que se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026, propone un recorrido que combina las obras de Goya con propuestas de artistas contemporáneos y de generaciones posteriores, como Velázquez, Zuloaga, Picasso, Oteiza o Antonio Saura. Felipe y Letizia recorrieron la exposición comentando las obras, admirando tanto el realismo clásico como las reinterpretaciones modernas, y compartiendo impresiones que reflejaron su complicidad y entusiasmo por la cultura española.

Los Reyes Felipe y Letizia junto a los reyes de Bélgica. (Foto: Gtres)

El viaje culminó con la inauguración del festival Europalia, donde España es el país invitado en su trigésima edición. La programación, que se prolonga hasta el 1 de febrero de 2026, incluye artistas de renombre como Angelica Liddell, Silvia López Cruz, Niño de Elche, Raül Refree o Israel Galván, entre otros. La participación de los Reyes en la inauguración puso de relieve la importancia de la cultura española en Europa y el compromiso de Felipe y Letizia con la promoción artística internacional.