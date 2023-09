Felipe VI habla del ‘nido vacío’ ante la marcha de sus hijas

El ingreso de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado 17 de agosto y la marcha de la infanta Sofía a Gales a finales de mes ha supuesto el inicio de una nueva etapa para los Reyes. Don Felipe y doña Letizia empezaron el mes de septiembre solos en el Palacio de la Zarzuela, algo que no ocurría desde que se anunciara su compromiso, hace ya casi dos décadas. Y es que, a pesar de que de manera puntual tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han pasado algunas semanas en campamentos en el extranjero, hasta ahora nunca se había producido una ausencia conjunta tan prolongada.

Cuando la princesa Leonor se marchó a Gales en el año 2021, los Reyes ya experimentaron la sensación de la falta de su hija mayor, pero ahora, con el traslado de Sofía al Atlantic College, don Felipe y doña Letizia se enfrentan por primera vez a lo que se conoce como ‘nido vacío’ y que, según los expertos, en ocasiones puede tener consecuencias en las parejas al afrontar la ausencia de sus hijos.

Los Reyes en un acto oficial en Barcelona / Gtres

En el caso de los Reyes, aunque hasta ahora no habían hablado abiertamente de cómo se sienten ante la marcha de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, lo cierto es que, hace unos días, don Felipe aseguró que tanto él como doña Letizia están un poco solos. Un comentario que el jefe del Estado hizo hace unos días en Madrid, en concreto, durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial 2023 / 2024 en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.

La Princesa Leonor, acompañada por la Reina Letizia en la AGM. / Gtres

Según apunta el portal Monarquía Confidencial, el Rey comentó que Sus Majestades estaban un poco solos en un corrillo que se formó al final del acto y donde se le pudo ver cercano, atento y muy comunicativo. Don Felipe dijo que tanto Leonor como Sofía se encontraban bien en sus respectivas nuevas etapas y, en el caso de la menor de sus hijas, aseguró que estaba centraba y que era una alumna aventajada porque su hermana le había abierto el camino, por lo que se había adaptado muy rápido.

El Rey Felipe en un acto en Madrid. / Casa Real

Sobre la formación castrense de la princesa Leonor, el Rey dijo que el primer año es duro, pero que, a pesar de todo, su hija mayor está muy contenta. No obstante, en estas primeras semanas no han mantenido contacto con ella, según las normas de la AGM. De hecho, don Felipe recalcó que ingresar en la Academia no es fácil y que más de un compañero de la princesa ha abandonado el proceso, después de participar en los entrenamientos en el campo de maniobras.

Aunque todavía no se han concretado detalles al respecto, don Felipe también aprovechó la ocasión para hablar sobre una de las cuestiones más importantes de cara al futuro inmediato de su hija mayor: la Jura de la Constitución. A falta de confirmación oficial, el Rey considera que no hay motivo para que no pueda llevarse a cabo el mismo día que cumple los 18 años, esto es, el 31 de octubre, igual que ocurrió en su caso.