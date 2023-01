La nueva e impactante imagen de Estefanía de Mónaco que ha hecho saltar las alarmas

Aunque el Príncipe Alberto es, a día de hoy, la máxima figura de representación del Principado monegasco, sus hermanas siguen estando presentes en distintos actos públicos, sobre todo teniendo en cuenta que Charlene aún no está al 100% debido a los achaques de salud que ha padecido en los últimos meses. Las hijas de Grace Kelly y Rainiero están sabiendo anteponerse a las circunstancias a la perfección, acudiendo a la llamada del soberano cuando este lo requiere, y en esta última ocasión no iba a ser menos. Es por ello que Estefanía de Mónaco viajaba el pasado jueves, 19 de enero, a Montecarlo, donde ha estado presente en el Festival del Circo Internacional con un sinfín de profesionales del ámbito.

La hermana de Carolina de Mónaco no ha tenido reparo en integrarse a la perfección en el evento en cuestión, fotografiándose con algunos de los protagonistas clave de todas las edades e incluso con un loro sobre su hombro, con el cual ha llevado a cabo una imagen que probablemente ya quede guardada en el recuerdo del Principado. Sin embargo, más que la espontaneidad de Estefanía, ha llamado especialmente la atención el estado físico de la hermana del soberano. A diferencia de sus últimas apariciones públicas, la hija menor de Rainiero ha adoptado una imagen un tanto envejecida que probablemente haya impactado a todos los allí presentes, y no es para menos. Pese a que la madre de Pauline Ducruet había sido todo un icono de estilo hasta la fecha, lo cierto es que en este momento poco o nada quedaba de aquella it girl, luciendo un sencillo jersey gris de cuello vuelto con una chaqueta azul marina tipo cortavientos, unas gafas redondas y una melena corta con un disimulado flequillo.

Pese a que Estefanía no perdía la sonrisa en ningún momento de la velada, este gesto evidenciaba, aún más si cabe, los signos de expresión propios de sus 57 años de edad, lo que indica que quizá ha preferido dejar a un lado su imagen para centrarse fielmente en las funciones propias al frente del Principado y en el cuidado de sus seres queridos, manteniendo al margen la superficialidad para mostrarse tal y como es, sin filtros ni maquillaje. Un movimiento que también protagonizaba recientemente su hija Pauline, habiendo viajado hasta la Semana de la Moda Masculina de París para hacer la presentación de una nueva colección para su marca de ropa, Alter.

No obstante, cabe destacar que esta apariencia nada tiene que ver con la que Estefanía lucía en su aparición pública previa a esta, la cual tenía lugar durante el pasado mes de noviembre junto a Charlene, Alberto, Jacques y Gabriela durante el Día Nacional de Mónaco. Una velada en la que la hermana menor del soberano contaba con una imagen bastante similar a la de otras veces, sin resaltar tanto ciertos pliegues en su rostro como durante el pasado jueves.