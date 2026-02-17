Esta es la taberna en la que el Rey Felipe VI disfrutó de uno de los mejores cocidos madrileños

Este lunes, 16 de febrero, la Comunidad de Madrid ha iniciado uno de los concursos más esperados del año. Se trata de la XVI edición de la Ruta del Cocido Madrileño, donde participarán 46 restaurantes de la capital con el objetivo de convertirse en el local que mejor cocido sirve a sus comensales. En esta larga lista se encuentran emblemáticas tabernas como La Bola, La Rayúa o Casa Carola, entre otras muchas. Sin embargo, falta una que, para el Rey Felipe, sería indispensable en esta ruta gastronómica: La Cruzada.

Se encuentra en la Plaza de Gabriel Miró número 7, concretamente en Las Vistillas, una de las zonas más privilegiadas de Madrid, cercana al Palacio Real y a la concurrida calle Arenal. Fue fundada en 1827, por lo que es la taberna más antigua de la ciudad. Además, tal y como se puede ver en su página web, es una de las más tradicionales y castizas, y como especialidad de la casa destaca en todo momento «su famoso cocido madrileño», el cual ha sido premiado en varias ocasiones y reconocido como uno de los mejores del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gómez Vega (@tabernalacruzada)

«Nuestro cocido al centro de la mesa, en régimen de barra libre para que los comensales se puedan servir a su gusto, está compuesto por la humeante sopa de fideos recién hecha, lustrosos garbanzos de cosecha propia en Cabañas de Polendos, patata nueva y verduras frescas. Todo ello cocinado al dente con amor y, después, las viandas. Carnes de añojo y pollo, chorizo de sarta, morcilla casera, tocino ibérico, punta de jamón y huesos de caña. Como complementos en la mesa: aceite de oliva virgen, salsa de tomate natural con cominos y orégano para acompañar los garbanzos, cebolletas y piparras, con pan recién horneado», explican, añadiendo que su precio es de 39,50€ por persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gómez Vega (@tabernalacruzada)

Más allá del cocido, su carta también dispone de otro tipo de platos caseros como sus cremosas croquetas de jamón, su salmorejo, su merluza al horno con salsa de langostinos, su pulpo a la brasa, sus callos a la madrileña o su carrillada de cerdo ibérico con salsa de champán, entre otros muchos.

La visita del Rey Felipe a La Cruzada

«Siempre presumimos de tener los mejores clientes, pero cuando viene el Rey, presumimos más». Con estas palabras, La Cruzada compartía en sus redes sociales, hace justo un año, que habían tenido el placer de recibir la visita del monarca en sus instalaciones. Una jornada que jamás olvidarán y en la que don Felipe tuvo el placer de disfrutar de la gastronomía local de la que siempre se muestra muy orgulloso.

El Rey Felipe en la taberna La Cruzada. (Foto: Instagram)

Cabe destacar que en septiembre de 2024, también visitó el establecimiento María Zurita, hija de Carlos Zurita y la infanta Margarita de Borbón y, por consiguiente, prima del Rey Felipe. «¡Fue un gran día!», comentaron por aquel entonces desde la cuenta oficial del restaurante.