Los escándalos que marcan el futuro de Carlos III como Rey

Aunque siempre ha tenido la apariencia de ser una persona plenamente volcada en su futuro como Rey del Reino Unido, lo cierto es que a Carlos de Inglaterra le han rodeado los escándalos durante mucho tiempo. Desde que en 1994 el primogénito de la Reina Isabel confesó públicamente que había sido desleal a Diana de Gales con su ahora esposa, Camilla Parker, no han dejado de sonar polémicas que, de algún que otro modo, han salpicado al nuevo monarca británico.

Pese a que su matrimonio con Lady Di era muy relevante en la historia del país, lo cierto es que era conocido en todos los rincones del planeta el affaire del padre del príncipe Guillermo con la ahora consorte. De hecho, cuando finalmente la princesa Diana y el soberano anunciaron su separación en 1993, se hizo pública una conversación de lo más íntima de 1989 entre Carlos y Camilla Parker, la cual fue considerada por Anthony Holden, autor de la biografía Charles at Fifty, todo un despropósito: “El heredero al trono, el futuro Defensor de la Fe, era un adultero con una mente sucia”, apuntaba. Unas cintas que estaban grabadas en secreto y que salieron a la luz ocho años después de la boda entre Carlos y Diana, estando conformadas por un contenido erótico en el que el hermano del duque de York confesaba su deseo de “ser el Tampax de Camilla”: “Te necesito toda la semana, todo el tiempo”, le decía el soberano a su ahora esposa, mientras aún estaba unido en matrimonio con la madre de sus hijos.

Pero, si algo ha perseguido durante todo este tiempo al que fuera príncipe de Inglaterra, es su poca popularidad. En comparación con la figura arrolladora e histórica que ostentaba su madre a lo largo y ancho del globo, el Rey Carlos no parece gozar de la misma predisposición, razón por la que muchos ciudadanos británicos y otros tantos fuera de sus fronteras natales, consideran que quizá no estaría preparado para estar al mando de la Corona por su aparente personalidad más tolerante y benevolente, cuando lo que suele requerir un trono, es a una persona que ponga sus ideas por bandera y por encima de todo. No obstante, habrá que esperar para ver si la manera de ser del soberano da un giro de 180 grados con este nuevo cargo, dejando atrás las habladurías y las especulaciones para formar una nueva versión totalmente renovada sobre sí mismo.

Por si fuera poco, y por último, si hay algo que ha dado un golpe definitivo a la imagen del suegro de Kate Middleton en los últimos meses, es una información que apunta a que el nuevo Rey habría aceptado un millón de euros en metálico de un jeque de Catar. Algo que contaba The Times en exclusiva, asegurando que Carlos habría recibido tres millones de euros en efectivo para su Fundación Benéfica de manos del jeque Haman Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Catar, en pagos realizados entre el 2011 y 2015. Un hecho que da una sensación de poca transparencia sobre el marido de Camilla Parker, y de la que poco a poco él mismo se tendrá que ir deshaciendo si quiere alcanzar el cariño que logró su madre.