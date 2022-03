Ernesto de Hannover retira la demanda y pone en jaque a su hijo mayor

Punto final, al menos por ahora, a la guerra entre Ernesto de Hannover y su hijo mayor. Tal como ha publicado el diario Bild, el todavía marido de Carolina de Mónaco ha tomado la decisión de retirar la demanda que había interpuesto contra su primogénito, Ernesto Augusto. Una demanda en la que el Príncipe acusaba, entre otras cosas, a su hijo mayor de ‘abandonarlo en momentos difíciles y ni siquiera visitarlo en la clínica’. Tal era la situación que, según el juez encargado del pleito, el propio Hannover había solicitado por escrito no tener que mantener contacto alguno con su primogénito. De hecho, a día de hoy solo ve a su hijo menor, Christian, que también vive en Madrid como él desde hace un tiempo. A esto hay que sumar que el Príncipe ni siquiera conoce a sus nietos mayores, mientras que con los mellizos de Christian y Sassa de Osma se le ha visto ejerciendo de abuelo y en actitud cariñosa.

Ha sido este mismo jueves, fecha en la que estaba previsto el comienzo del proceso -sin la presencia necesaria de ninguno de ambos, solo sus letrados-, sin embargo, el jefe de la Casa Güelfa ha comunicado al tribunal su deseo de retirar la demanda. Una inesperada decisión que no implica que el procedimiento no siga adelante, sino que él se retira como demandante. El todavía marido de Carolina de Mónaco ha vendido sus derechos sobre la demanda a EAH BetriebsgmbH, una empresa de cobro de deudas ubicada en Salzburgo con la que se asoció para que participara como segundo demandante en el proceso. La compañía aceptó, pero con la condición de que, en caso de victoria, se llevarían una parte sustancial del importe que Hannover reclamaba a su hijo, unos cinco millones de euros. En caso de derrota, también se haría cargo de los costes.

Aunque se desconocen los motivos por los que Ernesto padre ha decido retirarse de la demanda, las últimas especulaciones apuntan a que puede deberse a motivos económicos, ya que, al retirarse, ya no tiene que asumir ningún tipo de coste. Es más, al vender sus derechos sobre la demanda, lo lógico es que haya recibido una suma sustancial. Ya se sabe que, en muchas ocasiones, más vale ‘pájaro en mano’.

De hecho, apenas unas horas antes de comenzar el juicio, el Príncipe se dejaba ver en Madrid junto a su acompañante, Claudia Stilianopoulos, de manera relajada y tranquila. Una actitud que contrasta mucho con su humor habitual, que suele estar en el centro de la polémica.

Una situación delicada

Este giro de guion ha sido completamente inesperado e incluso ha generado cierto malestar en el tribunal, que se habría planteado desestimar la demanda. No obstante, es algo que no se puede hacer, ya que la empresa de cobro de deudas sigue siendo una de las partes. Algo que, sin duda, no habrá sentado nada bien a Ernesto hijo, que se juega los derechos sobre una parte importante del patrimonio histórico de su familia.

No hay que olvidar que, además de la queja particular del cuñado de Alberto de Mónaco respecto a su hijo, en la demanda se habla del valor de algunas propiedades de la familia Hannover, que se ha estimado en cinco millones de euros. La clave está en el Castillo de Marienburg, emblema de la Casa Güelfa y origen de la gran disputa entre padre e hijo. El actual jefe de la casa se lo cedió a su hijo mayor en 2004, pero este, ante los altos costes de mantenimiento y reforma, decidió venderlo al Gobierno para que se encargara de la puesta a punto, lo que hizo estallar al padre.