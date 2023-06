El príncipe Enrique ha vuelto a los juzgados. Este martes, el duque de Sussex ha llegado al Tribunal Superior de Londres en medio de una gran expectación, para testificar en la demanda contra el grupo propietario del tabloide Daily Mirror, una de las causas abiertas del hijo menor del rey Carlos, que lleva tiempo en una cruzada contra los medios por escuchas ilegales y ataques a su esposa, Meghan Markle.

Vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata y en un todoterreno negro, el príncipe Enrique se ha convertido en el primer miembro de la Familia Real que testifica ante un tribunal en los últimos años -recordemos que su tío, el duque de York, evitó presentarse ante un juez tras llegar a un acuerdo en la demanda de Virginia Giuffre-. Aparentemente tranquilo y sin dejar de saludar a todos los que se han concentrado en las inmediaciones del tribunal, Enrique se ha ubicado en el banquillo de los testigos y ha jurado ante el juez y sobre una Biblia, bajo el escudo de armas del nuevo soberano, su padre, el rey Carlos III.

El duque de Sussex viajó a la capital británica el domingo por la noche, justo después de celebrar el cumpleaños de su hija menor, la princesa Lilibet Diana. A pesar de que se le esperaba en el Alto Tribunal el lunes, no ha sido hasta este martes cuando el príncipe Enrique ha comparecido, algo que ha sorprendido mucho a uno de los jueces responsables del caso, que no dudó en decirle al abogado del Duque que no entendía cómo era posible que no estuviera disponible en el día del inicio de su propio caso. Por su parte, el letrado de Enrique comentó que la situación de su cliente era diferente por el tema del viaje y la seguridad. No obstante, a pesar de las explicaciones, se optó por amonestar al equipo legal del duque de Sussex por complicar los horarios.

Tal como ha trascendido, se espera que el príncipe Enrique testifique a lo largo de dos días esta semana, por lo que su estancia en el Reino Unido se va a prolongar más tiempo que el que estuvo en las celebraciones con motivo de la coronación de su padre, el pasado mes de mayo. Lo que no parece claro es que el duque de Sussex aproveche esta visita para reunirse con su hermano, ya que su padre se encuentra en Rumanía disfrutando de un descanso tras la vorágine de la coronación, y no tiene previsto volver hasta dentro de unos días. Sí que es posible que Enrique visite a su prima, la princesa Eugenia de York, con la que mantiene una relación muy estrecha y que acaba de ser madre de su segundo hijo junto a Jack Brooksabnk, Ernest.