El príncipe Enrique vuelve a Reino Unido para comparecer ante el Tribunal

El príncipe Enrique vuelve a Londres. El duque de Sussex se sentará en el estrado como testigo en el primero de los cinco casos pendientes sobre la demanda contra diferentes grupos editoriales, que comienzan este lunes, 5 de junio, en la capital británica. No obstante, parece que el duque de Sussex no comparecerá hasta este martes.

El duque de Sussex será el primer miembro de la Familia Real en testificar en un juicio, desde que, a finales del siglo XIX, el hijo mayor de la reina Victoria, el príncipe Alberto Eduardo, testificó dos veces ante un tribunal. En su caso, el que más tarde se convertiría en Eduardo VII, testificó en el proceso de divorcio de una mujer con la que fue acusado de tener una aventura -aunque él no negó- y en un caso de calumnias que involucró a un hombre que hizo trampa jugando a las cartas.

El caso contra el tabloide Daily Mirror es uno de los tres que el equipo legal del príncipe Enrique ha presentado alegando piratería telefónica y otras invasiones de privacidad. En los documentos judiciales, el duque de Sussex describió su relación con la prensa como ‘incómoda’, pero hay mucho más que eso. El hijo menor del rey Carlos culpa directamente a los medios de estar detrás de la muerte de su madre en 1997, por la persecución que derivó en el trágico accidente.

Además, el hermano del príncipe de Gales habla del constante acoso y la intrusión de los medios hacia su esposa, y apunta críticas en tono racista. El duque de Sussex se ha convertido en una de las personalidades más contrarias al ejercicio de los periodistas en el Reino Unido.

En esta demanda, el duque de Sussex se enfrenta a tres de los editores de tabloides más conocidos de Gran Bretaña. Además de Mirror Group Newspapers, está demandando a News Group Newspapers de Murdoch, editor de The Sun, y Associated Newspapers Ltd., propietaria del Daily Mail y Mail on Sunday. La base de todas las demandas son muy similares: espionaje y piratería para invadir la intimidad del Príncipe que está tan volcado en esta cuestión que el pasado mes de marzo acudió a varias de las audiencias del caso contra el editor del Daily Mail, a pesar de que su presencia en Londres no era necesaria.

Enrique no el único que ha demandado a varios grupos mediáticos. Nombres como Hugh Grant, Elton John o Elizabeth Hurley también han demandado a Associated Newspapers o News Group. Mientras que el segundo de los grupos se ha disculpado por las prácticas de piratería de News of the World, Associated Newspapers niega categóricamente las acusaciones. Además, ambos editores argumentaron durante las audiencias del Tribunal Superior hace algunas semanas que las demandas deberían desestimarse porque tanto Enrique como el resto de demandantes no lograron presentarlas dentro de los límites de tiempo establecidos de seis años. No obstante, el equipo legal del duque de Sussex y otros reclamantes aseguran que estos casos deberían contemplarse como una excepción, porque los editores mintieron y ocultaron las pruebas que permitieran comprobar los hechos a tiempo.