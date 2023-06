La ‘contradicción’ de los príncipes de Gales en Jordania: vuelo comercial y hotel de lujo

En Jordania está ya todo listo para una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos. Después de que hace algunas semanas se casara la hija mayor de los reyes Abdalá y Rania, la princesa Iman, ahora le ha llegado el turno al heredero. El príncipe Hussein contrae matrimonio este jueves con la arquitecta saudí Rajwa Al Saif, a la que muchos ven un gran parecido con la reina Rania, con la que, por cierto, se lleva estupendamente.

Una boda royal de gran trascendencia -al tratarse del enlace de un futuro monarca-, a la que se han convocado a numerosos rostros destacados de la realeza. A la capital jordana se han trasladado los príncipes Federico y Mary de Dinamarca, Haakon y Mette Marit de Noruega, Felipe de los Belgas y su hija, los reyes de Holanda y la princesa de Orange o la Reina Sofía, entre otros.

Aunque no se había confirmado la presencia de representantes de la Casa Real de Windsor, los príncipes de Gales también han llegado a Jordania, lo cual resulta especialmente relevante. No hay que olvidar que ambos herederos coincidieron durante su formación militar en la prestigiosa academia Sandhurst del Reino Unido y siempre han tenido una muy buena relación. Por este motivo, era lógico que, más allá de cuestiones institucionales, Guillermo y Catalina no quisieran perderse la boda. A esto hay que añadir que la princesa de Gales tiene un vínculo especial con Jordania, ya que estuvo viviendo allí durante una etapa en su infancia, por motivos laborales de su padre. Es más, los entonces duques de Cambridge eligieron Jordania como escenario para unas recientes vacaciones, de las cuales fuimos conocedores gracias a una de sus felicitaciones navideñas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)



Ha sido gracias a las redes sociales que hemos podido tener constancia de la presencia de los príncipes de Gales en Jordania. En un vídeo que se ha publicado en la red se ve a Guillermo y Catalina en un exclusivo hotel de la ciudad de Amán. Los dos vestidos en tonos oscuros y sonrientes, como recién llegados. Es más, también ha trascendido una fotografía del príncipe de Gales colocando su equipaje de mano en un portamaletas de un vuelo comercial. Un gesto que ha sido muy aplaudido y que deja claro que la pareja prefiere mantener un perfil discreto, a pesar de que se alojan en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad.

Los príncipes de Gales no han sido los únicos que han volado a Jordania en un avión comercial, sino que también han optado por este medio de transporte otros royals, como es el caso de los príncipes Victoria y Daniel de Suecia y parece que la Reina doña Sofía, aunque de la madre de Felipe VI no han trascendido imágenes.

Además de la ceremonia, los Reyes de Jordania van a ofrecer una recepción posterior en la que se ha establecido un estricto dress code, por lo que se espera que las damas luzcan sus mejores galas y joyas de impresión, a la altura de las circunstancias.