El efecto inmediato que el vídeo de Kate Middleton ha generado en la población

El pasado viernes, 22 de marzo, Kate Middleton anunció que tenía cáncer. Tras varias semanas alejada del foco mediático y sin realizar ninguna aparición pública, la princesa de Gales compartió, a través de su cuenta de Instagram, un pequeño clip de varios minutos en el que confirmaba que estaba haciendo frente a la misma enfermedad que su suegro, el rey Carlos III. Tanto Kate como el príncipe William expresaron su agradecimiento por la comprensión ante su solicitud de privacidad en este momento. Los tiempos para volver a ver a la princesa de Gales en un evento público estarán marcados por la evolución del tratamiento de quimioterapia que está recibiendo y por esta necesidad de privacidad. A pesar de la hermeticidad con la que están tratando este delicado problema, la secuencia publicada por la Duquesa de Cambridge ya ha tenido algunas consecuencias positivas en la sociedad.

«En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», comenzaba diciendo Kate Middleton, sentada en un banco situado en un jardín cercano al castillo de Windsor, en las proximidades de la residencia de los príncipes de Gales.

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu», continuaba expresando.

Kate Middleton y Carlos III en Londres. / Gtres

Unas palabras, que según ha podido confirmar el diario británico Daily Mail, ha despertado notablemente el interés de los ciudadanos estadounidenses por su propia salud. Los datos recolectados esta semana por clínicas de atención médica indican un aumento del 65 por ciento en las búsquedas en línea de los términos «síntomas de cáncer».

Además, los datos obtenidos por el citado medio revelan que las consultas en Google utilizando el término «cirugía abdominal» – la intervención quirúrgica durante la cual se descubrió el cáncer de la princesa – han experimentado un incremento de más del 2.000 por ciento en los últimos siete días. Las búsquedas relacionadas con el «pronóstico de cáncer de ovario» han aumentado un 1.550 por ciento, mientras que las referentes al «pronóstico de cáncer de estómago» han crecido un 900 por ciento.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, durante un acto. / GTRES

Por otro lado, las búsquedas de «atención médica preventiva» han experimentado un incremento del 90 por ciento, y las de «pronóstico» han aumentado en un 60 por ciento. Expertos de The Devonshire Clinic, una clínica de dermatología en el Reino Unido, analizaron estos datos de búsqueda y encontraron que las consultas sobre «signos de cáncer» y «pruebas de cáncer» también han aumentado después del anuncio, en un 41 por ciento y un 40 por ciento, respectivamente.