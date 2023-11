El rey Carlos III cumple este 14 de noviembre 75 años. No es su primer cumpleaños como jefe del Estado, ni tampoco, por tanto, el primero que afronta desde la muerte de su madre, la Reina Isabel, en septiembre de 2022. Sin embargo, para el monarca sí es una fecha simbólica. A su misma edad (en 2001), Isabel II llevaba ya más de cuatro décadas en trono y estaba a punto de celebrar su Jubileo de Oro. Él apenas ha cumplido un año como soberano y sobre su cabeza, más allá de la Corona, pesa otra inmensa carga: la de la baja popularidad.

Los reyes Carlos y Camila en un viaje a Kenia. / Gtres

En estos momentos, pese a los esfuerzos de Carlos III para modernizar la institución, tanto en lo que respecta a los miembros que forman parte de ‘La Firma’, como a cuestiones más ejecutivas como los costes generales o ajustes presupuestarios, lo cierto es que las encuestas siguen dando unos resultados poco favorables al monarca. Por debajo de él incluso su esposa que, a pesar de que ha llevado a cabo un intenso trabajo para reflotar su imagen y dejar atrás la figura de Diana de Gales, no consigue hacerse con el cariño de toda la población.

Frente a Carlos y Camila, los príncipes de Gales -sobre todo Catalina- se erigen como la gran esperanza de la institución. Como contrapartida de un soberano muy mayor -a pesar de lo reciente de su reinado-, Guillermo y su esposa conectan con las nuevas generaciones y son capaces de dar una imagen de modernidad y cercanía que necesita mucho la Corona para garantizar su supervivencia. Una estrategia muy cuidada con la que el monarca, al menos, a día de hoy, no se siente amenazado, quizás consciente de que su tiempo nada tiene que ver con el de su madre y de que, probablemente, muchos vean en él un rey de transición entre dos reinados memorables. Al menos, el de Isabel II ha sido uno de los más importantes de la historia reciente. El de Guillermo, aún está por ver.

Un doble cumpleaños con marcadas ausencias

Hasta hace poco menos de dos años, Carlos III celebraba su cumpleaños en noviembre, cuando corresponde por nacimiento. Sin embargo, desde que es jefe de Estado se ha sumado a la tradición originada varios siglos atrás por la que los monarcas celebran oficialmente su aniversario en la primavera, en junio, con el Trooping the Colour. Por eso, a pesar de que cumple 75 años, no se esperan grandes fastos, pero sí una celebración simbólica.

Meghan Markle y el príncipe Enrique durante un viaje / Gtres

Lo que sí ha trascendido es que el monarca no estará acompañado por su hijo menor, con el que la situación sigue siendo cuanto menos tensa. No se sabe con exactitud cómo va a celebrar este aniversario el Rey pero fuentes cercanas a los duques de Sussex han declarado que Carlos no ha invitado a la pareja a que le acompañe en su aniversario, al menos, no en este mes de noviembre.

La relación entre el Rey y su hijo menor es tensa desde hace tiempo, de hecho, la última vez que Enrique estuvo en Londres no se le permitió quedarse a dormir en ninguna de las residencias oficiales, a pesar de que extendió una petición a la secretaría de su padre, que se encontraba en Balmoral. Según trascendió en su momento, Carlos III le ofreció a su hijo trasladarse a Escocia porque no había personal en ninguna residencia para poder atenderle, pero el duque de Sussex declinó el ofrecimiento.

El príncipe Enrique durante la entrega de unos premios en Londres. / Gtres

A pesar de que Enrique sigue teniendo la posibilidad de ejercer como Consejero de Estado y, por tanto, de disponer de un alojamiento en Reino Unido, el entorno de los Sussex ha declarado que los duques están buscando una casa para poder quedarse en las ocasiones en las que viajen al país. Eso sí, todo apunta a que Meghan Markle no tiene la intención de volver de forma recurrente, sea en fechas señaladas o no.

Un proyecto especial

Tal como ha trascendido, está previsto que este mismo lunes, el Rey ofrezca una fiesta en su residencia de Highgrove, justo después de un fin de semana marcado por los actos por el Día del Recuerdo. Además, el martes hay programadas una serie de actividades, entre las que destaca, por ejemplo, el lanzamiento del Proyecto Alimentario de la Coronación y una recepción en honor al 75 aniversario del Servicio Nacional de Salud. En cuanto a las celebraciones privadas, el martes habrá una cena familiar en Clarence House, a la que asistirá el círculo más íntimo del monarca.

No obstante, lo más importante es la puesta en marcha del Coronation Food Project, que tiene por objetivo eliminar el desperdicio de alimentos, una cuestión con la que Carlos III está muy comprometido. El monarca y su esposa van a visitar un centro de distribución de excedentes alimentarios, donde podrán conocer de primera mano el trabajo del personal en esta tarea. Este proyecto es una de las ideas más importantes del Rey para intentar paliar la crisis por el aumento de los costes de vida.