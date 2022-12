En apenas unos días, la Familia Real de Dinamarca se enfrenta un importante cambio. El comienzo de una era marcado por una monarquía reducida, fruto de la decisión que tomó hace unas semanas la monarca y que ha generado una gran polémica. Margarita anunció el pasado otoño que, a partir de comienzos de año, los hijos del príncipe Joaquín ya no llevarían títulos. Un cambio que no sentó bien a su hijo menor y que ha supuesto varios desencuentros dentro de la Familia Real.

Sin embargo, a pocos días de empezar el año y de que la soberana pronuncie un nuevo discurso de Año Nuevo, la Casa Real ha distribuido unos nuevos retratos oficiales. Unas fotografías en las que aparecen, además de la Reina, el príncipe heredero y su esposa, así como los príncipes Joaquín y Marie. Fotografías que este año, con el Jubileo de la Reina, adquieren una mayor importancia, dado, además, el cisma familiar que rodea a la Corona y dado que han pasado todos las vacaciones de Navidad por separado.

Las imágenes han sido tomadas por el fotógrafo Per Morten Abrahamsen en el salón de los caballeros del Palacio de Amalienborg. En la primera, aparece la Reina Margarita en primer plano, sentada, rodeada de sus dos hijos y sus esposas. Una imagen familiar en la que también está sentado el príncipe Federico, quizás como detalle al heredero de la Corona. El cambio se aprecia en la segunda de las fotografías, donde solo aparecen la Reina, el heredero y su esposa, esto es, el núcleo duro de la monarquía. Quizás por no polemizar, en esta ocasión, Margarita ha preferido no posar con su hijo mayor y su nieto mayor, el príncipe Christian, que son quienes encarnan, en realidad, el futuro de la institución, para evitar, por el momento, echar más leña al fuego.

Tras conocerse la decisión de la monarca y a raíz del revuelo causado por la misma, Margarita de Dinamarca incluso emitió un comunicado en el que reconocía que, quizás, como madre y como abuela, había subestimado lo mucho que podía afectar su decisión a su hijo y sus nietos, pero insistía en que era una decisión necesaria como Reina.

A pesar de que parece que los ánimos están más tranquilos, lo cierto es que la familia ha pasado las Navidades por separado. Los príncipes Federico y Mary han viajado con sus hijos a Australia, mientras que Joaquín y Marie también han estado fuera. La Reina ha permanecido en el Castillo de Marselisborg, en Aarhus, con su hermana, aunque se espera que la familia se reencuentre para el Fin de Año.

Será precisamente a partir del día 1 cuando los hijos de Joaquín pasen a ser tratados solo como Condes y Condesa de Monpezat, un título que heredaron de su abuelo paterno en abril de 2008, y dejen de poder utilizar el tratamiento de Alteza Real.