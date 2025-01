El día que Álvaro Morte se convirtió en Elcano y coincidió con Felipe VI

La princesa Leonor es ya una más de la tripulación del buque escuela Juan Sebastián Elcano. La travesía comienza el 11 de enero desde Cádiz y tendrá una duración aproximada de cinco meses, en los que el buque pasará por distintos países del continente americano antes de regresar a España. Leonor desembarcará en Nueva York y no volverá a subir a bordo hasta Gijón, para la parte final de la travesía hasta Ferrol. La hija mayor de los Reyes no hará el viaje de vuelta por el Atlántico, sino que pasará unas semanas completando su formación en otros buques.

La travesía de Leonor a bordo del buque corresponde al 97 crucero de instrucción del Juan Sebastián Elcano. La nave está a punto de celebrar su centenario. Fue construida en los astilleros gaditanos de Echevarrieta y Larrinaga. La quilla se puso en noviembre de 1925 y fue botado al mar en marzo de 1927, aunque no fue hasta agosto de 1928 cuando se entregó a la Armada. Alfonso XIII se embarcó para el viaje inaugural del buque escuela entre Cádiz y Málaga en 1928.

La princesa Leonor en Cádiz. (Foto: Gtres).

El nombre de la nave es un homenaje al primer del primer marino que dio la vuelta al mundo: Juan Sebastián Elcano. La expedición de Magallanes-Elcano completó por primera vez la circunnavegación del planeta en el siglo XVI. Cinco naves partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, aunque solamente regresó a España una nave, la nao Victoria, que llegó con 18 hombres a bordo en 1522. Entre ellos, Juan Sebastián Elcano.

Álvaro Morte, en la piel de Elcano

Ahora que la princesa de Asturias está enfrascada en su nueva aventura merece la pena recordar que hace apenas dos años se estrenó una serie basada en la gesta de Magallanes y Elcano. Una producción que llevaba el título de Sin límites y a cuya presentación acudió el propio Rey Felipe VI.

Apasionado del cine y firme defensor de la cultura, el monarca no quiso perderse en Madrid el estreno de esta serie, que repasaba la historia de la gran expedición capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Una producción protagonizada por Rodrigo Santoro -en la piel de Magallanes- y Álvaro Morte -como Elcano-.

El Rey Felipe VI con Álvaro Morte. (Foto: Gtres).

En junio de 2022, sin la compañía de la Reina Letizia, el jefe del Estado acudió al estreno en el centro de la capital. Allí se le pudo ver charlando de manera animada y distendida con los dos protagonistas de la serie. También asistieron otros rostros conocidos del panorama nacional como el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, Margarita Robles o el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell.

La serie repasaba la historia del impresionante viaje capitaneado por Magallanes y Elcano en varios episodios rodados en localizaciones tanto de España como en otras partes del continente americano. Además, para recrear el viaje se reconstruyeron las naves Victoria y Trinidad y se usó la réplica de la primera, el único de los barcos que regresó a puerto. La Victoria fue el primer barco en dar la vuelta al mundo. Don Felipe visitó pocos meses antes del estreno la nave durante un viaje a Sanlúcar de Barrameda.

Para prepararse para este papel, Álvaro Morte leyó varios textos con detalles de la vida del navegante, como el de Stefan Zweig: «Lo que a mí me interesaba era representar a un tipo que no se considera un héroe, pues no tiene ningún objetivo en ese viaje más allá de escapar de la cárcel», reveló en unas declaraciones a EFE.

Según explicó en su momento, Elcano es un personaje al que en general no se conoce mucho: «Se conoce mucho más de la figura de Colón y todos lo tenemos muchísimo más cercano, cuando la proeza de Elcano está considerada una de las grandes hazañas náuticas de la historia», recalcó.