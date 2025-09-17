El detalle del cumpleaños de la Reina Letizia que ha llamado la atención de la prensa internacional

La Reina Letizia acaba de cumplir 53 años, pero no ha habido celebraciones oficiales ni actos con motivo de su cumpleaños. A diferencia de otros años, tampoco se han distribuido nuevas fotografías, sino que se ha optado por un perfil discreto. Es más, aunque el Rey Felipe VI sí que ha tenido un compromiso oficial en esta jornada, la Reina tenía su agenda despejada. Probablemente porque estaba centrada en los preparativos del viaje de Estado a Egipto, que ya ha comenzado.

La Reina Letizia antes de su viaje a Egipto. (Foto: Gtres)

La falta de actos o felicitaciones oficiales ha llamado mucho la atención en la prensa internacional, sobre todo porque la cuenta de Instagram de la Familia Real ya ha cumplido un año y día tras día recoge la actividad tanto de los Reyes como de otros miembros de la institución. Sin embargo, son puntuales las ocasiones en las que se publican felicitaciones a sus miembros. Por ejemplo, por la mayoría de edad de la infanta Sofía, fecha en la que se distribuyeron nuevas imágenes oficiales.

Sin embargo, en el caso del 53 cumpleaños de doña Letizia no ha habido rastro de mensajes en el Instagram oficial de la Casa del Rey. Ni fotografías nuevas, ni tampoco una recopilación con imágenes de archivo. Un detalle que contrasta con lo que hacen otras casas reales, como la de los Países Bajos, Bélgica o Reino Unido, donde son especialmente cuidadosos con la gestión de las redes sociales.

Es cierto que el Instagram de la Casa de S.M. el Rey tiene poco más de un año de vida y que aún hay muchas cosas por pulir, pero contar con publicaciones por fechas señaladas como cumpleaños es algo fundamental. Por eso no es de extrañar que haya llamado la atención de medios como el portal alemán Bunte, especializado en temas de realeza.

«La reina Letizia celebró su 53 cumpleaños el lunes 15 de septiembre . Sin duda, pasó este día tan especial con su familia más cercana, en privado y lejos del ojo público. Sin embargo, lo inusual es que no hubo felicitaciones para la Reina en la cuenta de Instagram de la Casa Real», escriben desde el portal. En Bunte comparan la ausencia de mensajes para felicitar a doña Letizia con lo que ocurre en otras casas reales y matiza que, aunque no hubo felicitación institucional para la Reina, en el perfil sí que se publicaron materiales gráficos sobre los actos en los que participaron tanto el Rey Felipe como la Reina Sofía.

Los mensajes públicos que sí ha tenido la Reina

A pesar que la Casa Real no ha publicado nada en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de doña Letizia, sí que lo han hecho desde otras organizaciones vinculadas a la Familia Real. Es el caso de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación Princesa de Gerona. Ambas instituciones sí que han dedicado mensajes a doña Letizia aprovechando su cumpleaños.

En el caso de la FPA, han elegido una serie de fotografías que repasan los años que doña Letizia lleva participando en las actividades de la organización: «Felicitamos a la Reina en el día de su cumpleaños, agradeciendo su apoyo a los Premios Princesa de Asturias y a los diferentes proyectos en los que ha participado desde que acudió por primera vez a la ceremonia de entrega de los galardones como Princesa de Asturias en 2004», han escrito.

Por su parte, la Fundación Princesa de Gerona también ha compartido varias imágenes de doña Letizia en actos relacionados con la actividad de la organización: «Hoy felicitamos a la Reina por su aniversario y le agradecemos su compromiso con nuestra Fundación y el futuro de los jóvenes», han comentado.