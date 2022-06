Charlene de Mónaco, incógnita en su cita más especial

Charlene de Mónaco ha retomado, poco a poco, algunos de sus compromisos oficiales. Después de pasar varios meses en Sudáfrica a consecuencia de una infección y estar ingresada en una clínica en Suiza, la exnadadora ya está en Mónaco. Aunque su agenda es reducida y los rumores de separación del soberano no han dejado de perseguir a la pareja, ella misma se pronunció recientemente en una entrevista al diario Monaco Matin, al que aseguró que “su salud seguía siendo frágil y no quería demasiado rápido”. Sobre las especulaciones en torno a la situación del matrimonio, la exnadadora se mostró tajante: “Me parece lamentable que algunos medios de comunicación difundan tales rumores acerca de mi vida o de mi relación”, sentenció.

Quedan apenas dos días para uno de los eventos deportivos más destacados del Principado. Este 5 de junio se celebra la Riviera Water Bike Challenge, la competición de bicicletas acuáticas en el trayecto de Niza a Mónaco. Una cita organizada con fines benéficos por la Fundación Princesa Charlene. Según se ha confirmado, en esta edición van a participar un total de dieciocho equipos de cinco personas cada uno de ellos, que incluyen algunos rostros conocidos del mundo del deporte. El sorteo de los equipos tuvo lugar a finales de mayo en el Yacht Club de Mónaco, y contó con la presencia de Gareth Wittstock , Secretario General de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. En concreto, la edición de 2022 apuesta por la financiación del proyecto “Swim for Safety” apoyado por la fundación en Sri Lanka, para enseñar a niños desfavorecidos a nadar y fomentar la seguridad en el agua.

Dado que Charlene ya ha participado en varios compromisos en las últimas semanas, se espera que la esposa del príncipe Alberto no falte a esta cita. Hay que tener en cuenta además que es un acto organizado directamente por su fundación. Lo que parece que no va a suceder es que participe en la competición. No hay que olvidar que, a pesar de que su estado va mejorando, todavía no está recuperada del todo. Su propio padre dijo hace algunos meses que era una mujer muy fuerte y que lograría recuperarse pronto.

En el pasado, la Princesa sí que ha participado en esta competición, de la mano de su hermano Gareth, al que está muy unida y que, además, ocupa un lugar importante dentro del Principado, sobre todo en causas relacionadas con Charlene y su fundación. Se espera que el cuñado de Alberto de Mónaco tenga un papel destacado en la competición, aunque no forma parte de ninguno de los equipos que se han anunciado hasta la fecha.

A la espera de confirmación oficial por parte de fuentes institucionales, se ha generado una gran expectación por la asistencia de la princesa Charlene a este compromiso y se especula con que estará en el Yatch Club de Mónaco en compañía de su marido y sus hijos.