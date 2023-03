Fin de semana de grandes momentos en el Principado de Mónaco. Este pasado sábado, todas las miradas estaban puestas en el Sporting Club de Montecarlo, donde se ha celebrado una nueva edición del Baile de la Rosa. Una velada inolvidable en la que, además del sabor español por parte de la cantante Isabel Pantoja, la gran protagonista ha sido la princesa de Hannover. Carolina de Mónaco ha brillado con luz propia enfundada en un impresionante diseño de lentejuelas de Chanel, tejido estrella de esta destacada velada, por el que se han decantado varias de las mujeres de la Familia Grimaldi. Sin embargo, una vez más, una de las grandes ausentes ha vuelto a ser la princesa Charlene, que lleva ya varios años sin acudir a esta cita.

Sin embargo, a pesar de que la esposa del príncipe Alberto no estuvo en el Baile de la Rosa -al que sí asistió el soberano, como vicepresidente de la Fundación Princesa Grace-, la ex nadadora sí que se ha dejado ver en estos días. Justo la víspera de la celebración del Baile de la Rosa, Charlene deslumbró junto a su marido en otra importante cita en Mónaco.

Este pasado viernes, el soberano y su esposa acudieron juntos a una velada en el Hotel Hermitage de Montecarlo, donde se ha celebrado la última edición del Premio Monaco Monaco Women Forum a la Mujer del Año. Los Príncipes han sido los encargados de presidir la entrega de estos galardones en los que se ha reconocido el trabajo de tres mujeres destacadas del entorno digital y la tecnología: Manila Di Giovanni, Leanne Robers y lzimi Sawasha.

Para esta cita, la Princesa ha vuelto a confiar en una de sus firmas de cabecera, Akris, con un impresionante diseño de pailletes sin mangas en color verde y unos bonitos pendientes de diamante. Charlene se ha mostrado sonriente y animada durante toda la velada, tanto con su marido como con los asistentes a esta importante entrega de premios.

Una reaparición en la que dieron muestra de la buena sintonía que existe entre ellos, sobre todo, después de que hace apenas una semana un medio francés publicase que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis. Una afirmación que el Palacio Grimaldi no dudó en desmentir a la especialista en familia real Brittani Barger. A pesar de que no es habitual que haya reacciones oficiales a lo que se publica en los medios, esta vez, desde el departamento de comunicación del príncipe Alberto no dudaron en responder de manera tajante: «Por favor, ignoren ese artículo que es totalmente infundado. No es periodismo», dijo el jefe de prensa del Palacio Grimaldi. No obstante, parece que, a pesar de los esfuerzos de la pareja, la sombra de la sospecha siempre planea sobre los príncipes Alberto y Charlene.