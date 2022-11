La sombra de la duda planea de nuevo sobre la relación del príncipe Alberto de Mónaco y su esposa. Cuando está a punto de cumplirse un año del regreso de Charlene al Principado y en un momento en el que su reincorporación a la agenda oficial es prácticamente total, las redes sociales han vuelto a abrir la ‘guerra’ entre la ex nadadora y la que fuera una de las parejas del soberano.

Ha sido a raíz de un viaje que la pareja ha hecho a Nueva York, para participar en una entrega de premios de la Fundación Princesa Grace, con motivo además del cuarenta aniversario de la muerte de la madre de Alberto de Mónaco. Un emotivo viaje en el que la Princesa ha lucido el collar con el ‘Diamante Grace’, así llamado en recuerdo de la que fuera esposa del príncipe Rainiero. Sin embargo, más allá de los momentos memorables, lo cierto es que esta visita del soberano a Nueva York también ha estado marcada por un reencuentro en el que se ha echado de menos a Charlene, al menos, aparentemente.

El Príncipe ha aprovechado para reunirse con sus dos hijos mayores, Jazmin Grace y Alexandre. En una fotografía que ha compartido Nicole Coste, madre de Alexandre y ex pareja del soberano, se puede ver a Alberto sentado con sus dos hijos, muy sonriente y a punto de disfrutar de un almuerzo. La ex azafata ha publicado la instantánea en su perfil en redes sociales, junto al siguiente texto: “Nueva York, rey paternal”. Unas palabras que, en principio, no deberían significar nada especial, de no ser por las rencillas que en los últimos tiempos ha habido entre la princesa Charlene y la togolesa.

En una entrevista a la revista francesa Paris Match con motivo de la mayoría de edad de su hijo Alexandre, Nicole Coste arremetió duramente contra la esposa del príncipe Alberto y aseguró que nunca había tratado bien a su hijo. Según apuntó, Charlene mandó a Alexandre a la zona del servicio, aprovechando la ausencia de su padre. “Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el príncipe, deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación, la diplomacia debe imponerse”, dijo Coste. Unas declaraciones que, por cierto, enfurecieron a Alberto, que pensaba que se iba a tratar de un simple reportaje por la mayoría de edad de su hijo, con el que mantiene una excelente relación.

El hecho de que el príncipe Alberto se haya reunido con sus hijos no tiene mayor importancia, ya que suele verles con asiduidad, sin embargo, lo especialmente relevante es que la reunión haya tenido lugar junto a su ex pareja, con la que estuvo un tiempo distanciado, precisamente por las declaraciones de Nicole Coste hacia Charlene. Más llamativo todavía que no haya rastro de la Princesa, lo que deja claro que la ex nadadora no ha puesto punto final a sus desencuentros con la togolesa.

Hay que recordar que ni Alexandre y Jazmin Grace están en la línea de sucesión ya que son fruto de relaciones previas al matrimonio del soberano y, por tanto, no están reconocidos como herederos, algo que sí ocurre en el caso de los mellizos Jaime y Gabriella, que son los legítimos sucesores de su padre.