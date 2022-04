Charlene de Mónaco reaparece con un emotivo posado familiar

Después de varios meses ausente, Charlene de Mónaco ha vuelto a aparecer, protagonizando una de las imágenes más esperada de los últimos tiempos. Mientras Alberto de Mónaco era noticia por haber superado el Covid por segunda vez, su esposa ha inundado los titulares de la prensa con este familiar posado junto a su marido y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Así, la Princesa, que se mantenía alejada del foco mediático, ha reaparecido con la que es su primera imagen tras su regreso al Principado.

Un mes y cinco días después de su vuelta, la exnadadora se ha mostrado públicamente con la mejor de las compañías. Una instantánea idílica que muestra una familia unida y feliz. Con una estampa al aire libre, sobre un césped colorido y palmeras de fondo, la Princesa se ha mostrado tranquila y relajada abrazando a su niña, que aparece recostada sobre su pecho. A su lado, el jefe del Estado monegasco pone su mano sobre el hombro del pequeño de la casa. Una perfecta armonía no solo en la calma del paisaje, sino también en los looks conjuntados para tan esperada ocasión. “El príncipe Alberto y la princesa Charlene les desean una muy feliz Pascua”, ha querido transmitir la Casa Real en sus redes sociales a través de este breve mensaje. La pareja ha reaparecido en unas fechas tan señaladas como la Semana Santa con un posado de lo más emotivo realizado por Eric Mathon, el fotógrafo oficial de los Grimaldi. Otra de las imágenes del mismo escenario muestra a la Princesa mirando con ternura a su hija, mientras Alberto observa feliz a su mujer. La última fotografía presenta a la familia dentro de una iglesia, frente a un sacerdote que parece estar impartiendo misa.

Pero el significado de la instantánea va mucho más allá de una simple felicitación, pues supone el regreso de Charlene tras varios meses desaparecida. Desde que abandonara el Principado para recuperar su salud, nada se ha sabido de ella y muchas han sido las incógnitas sobre su estado anímico y su paradero: desde que se había vuelto a marchar de Mónaco hasta una crisis en su matrimonio. Ahora que la salud de Charlene ya no es un tema preocupante, un nuevo misterio ha salido a la luz, pues no se puede saber con certeza cuándo se produjo el posado, ya que el príncipe Alberto ha estado aislado por dar positivo en Covid los últimos días y Charlene no se encontraría viviendo en la residencia familiar. Es por ello que, todo apunta a que la familia se habría reunido hace poco tiempo, aprovechando la oportunidad para rememorar el momento, felicitando así la Pascua y haciendo público el regreso de la Princesa.

Era el pasado 12 de marzo cuando la Casa Real de Mónaco anunciaba en un comunicado oficial que Charlene había vuelto a casa tras casi cuatro meses de ausencia mientras trataba sus problemas de salud. En la misiva, explicaban que la esposa del príncipe Alberto se había recuperado de forma “alentadora”, por lo que retornaba a Palacio en los próximos días. Contaban, además, que retomaría de forma gradual su agenda, en la que se incluían sus “deberes y compromisos oficiales”. Y parece que ese momento, al fin, ha llegado.