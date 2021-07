Charlene de Mónaco: nueva intervención y fecha de vuelta al Principado

Nuevas noticias sobre Charlene de Mónaco. La Princesa lleva cerca de tres meses en Sudáfrica desde que llegó para colaborar mediante la fundación que lleva su nombre con la protección de los rinocerontes. Sin embargo, la estancia en su país natal se ha alargado más tiempo de lo previsto, ya que padece una infección severa en la nariz, los oídos y la garganta. Motivo por el cual no ha regresado todavía a casa y por el que ha tenido que ser sometida a diferentes intervenciones. La esposa de Alberto de Mónaco ha hablado de este proceso de recuperación con Mandy Wiener en Sudáfrica Radio 702, emisora en la que ha comentado que se encuentra “bien”, pero que debe someterse a otra operación para poder recuperarse del todo.

Además, también ha revelado que, tal y como se está recuperando cree que no regresará a Mónaco a lo largo de este verano. De hecho, apunta al mes de octubre para poder reencontrarse con el Príncipe y sus hijos. “Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta el próximo otoño”, ha indicado. También ha dado a conocer que en un principio iba a estar en su país natal durante doce días, pero que la enfermedad le ha impedido continuar con su rutina. «Desafortunadamente tuve un problema en mis oídos y descubrí a través de los médicos que tenía una infección bastante grave», ha reconocido.

Hace unas semanas, Charlene reveló al canal sudafricano ‘News24’ todos los detalles de la dolencia que padece. El origen fue una intervención en la boca en la que le elevaron el seno maxilar. Dicha operación tuvo lugar antes del viaje y, además no fue consciente de que tenía una grave infección hasta que comenzó a sentir un fortísimo dolor de oídos. Después de su visita al doctor tomó la decisión de seguir recuperándose en Sudáfrica, pues tal y como le explicaron los médicos, la presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura.