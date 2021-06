Buenas noticias para el Principado de Mónaco. Después de que hace algunos días fuentes oficiales confirmasen que la princesa Charlene no estaría presente en algunas de las citas más importantes para el país, ahora por fin la volvemos a ver. La esposa de Alberto de Mónaco viajaba a Sudáfrica, su país natal, para prestar su imagen a una campaña de sensibilización contra la caza furtiva de rinocerontes y poco después de hacerse públicas las imágenes de la misma, el Palacio emitía un comunicado en el que informaba de que Charlene había contraído una infección que afectaba a las vías respiratorias, en concreto, de tipo ORL (otorrinolaringológica). Una afección de la que no se han dado muchos detalles pero que, dados los últimos acontecimientos, no ha sido gravedad.

Este mismo fin de semana, Charlene reaparecía en las redes sociales y lo hacía en compañía de su marido y sus hijos. El viernes por la tarde, la Princesa publicaba una entrañable instantánea en la que ofrecía algunos detalles de la celebración de cumpleaños de una de sus sobrinas, Aiva Grace: «¡Feliz quinto cumpleaños, Aiva! Con amor, tía Charlene», ha escrito la sudafricana junto a una imagen en la que aparece toda la familia reunida en torno a la pequeña, hija de su hermano, Sean Wittstock.

Uno de los detalles más llamativos de la imagen, además de la deliciosa tarta que han disfrutado, ha sido el original pendiente de Charlene, con forma de atrapasueños en color rojo. La Princesa está muy unida a su sobrina, de hecho, fue una de las responsables en la elección del nombre. No solo con ella, sino que también mantiene una estrecha relación con su otra sobrina, Kaia, que vive en el Principado con sus padres y a la que hemos visto en numerosas ocasiones en compañía del príncipe Alberto y de los mellizos, como en una de las últimas ediciones del Gran Premio de Mónaco de Fórmula E.

Además del cumpleaños de Aiva Grace, la Princesa también ha compartido otra imagen de su marido y sus hijos en una especie de jeep en un paisaje típicamente africano, lo que indica que han sido ellos quienes se han desplazado hasta el allí para estar con ella. Lo que no ha transcendido por ahora es si van a quedarse algo de tiempo o regresarán de manera inmediata a Mónaco. Sí está claro que al menos han disfrutado de unos días entrañables en el país de origen de la Princesa, al que ella regresa siempre que tiene ocasión.

La ausencia de Charlene en Mónaco ha dotado de un mayor protagonismo a sus hijos, que han acompañado al soberano en varios actos en los últimos días. La sudafricana no solo faltó en la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, sino también en la del Corpus Christi, pero tanto Jacques como Gabriella han ejercido de ‘suplentes’ a la perfección.