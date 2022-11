No es ningún secreto que el Día Nacional de Mónaco es una de las fechas favoritas para Alberto y Charlene. Cada 19 de noviembre, el Principado se engalana para conmemorar su fiesta. Se trata de un compromiso que el matrimonio está encantado de cumplir, ya que es sinónimo de compartir y convivencia. Para ello, ya calientan motores con todos los actos enmarcados en dicha celebración.

Este miércoles, 16 de noviembre de 2022, el Príncipe Soberano y su esposa presidieron la distribución de regalos en la sede de la Cruz Roja de Mónaco. La pareja principesca fue recibida por los voluntarios de la asociación de una cortés y calurosa manera. A Charlene se le ofreció un ramo de flores y ambos agradecieron cariñosamente a los presentes por el trato y todo el trabajo diario que realizan para socorrer y ayudar a personas que lo necesitan. Para este acto, la princesa ha lucido un vestido verde esmeralda de la firma suiza Akris, de la que es una de sus más importantes embajadoras.

Uno de los aspectos más destacables de esta jornada solidaria de los mandatarios monegascos ha sido que han estado acompañados por Camille Gottlieb, la hija menor de la princesa Estefanía de Mónaco, que mantiene una excelente relación con su tío. Pese a estar acostumbrada a pasar desapercibida, su presencia en algunos eventos importantes de Mónaco hace incrementar progresivamente su importancia dentro de los Grimaldi y se ha postulado ya como la heredera invisible del Principado.

Volviendo a Charlene y Alberto, los dos han exhibido una buena sintonía, mostrándose unidos en todo momento. Atrás quedan los rumores de divorcio que han resonado con fuerza durante muchos meses. Hay que recordar que hubo voces desde dentro de la familia que hablaron abiertamente con la prensa sobre una posibilidad de ruptura que parecía real. La tía de Alberto de Mónaco contó en la revista italiana Oggi que «Hablé con él y tuve una impresión desagradable y entendí que Alberto ya no se llevaba bien con Charlène, que ya no estaban de acuerdo. Por eso, en mi opinión, pronto podría llegar al divorcio (…) Alberto me lo ha esbozado así, digámoslo entre líneas». Nada más lejos de la realidad.

No ha habido divorcio pero sí que los dos han tenido que afrontar un proceso durísimo, sobre todo a raíz de los problemas de salud mental que la exnadadora trajo de su larguísima estancia en Sudáfrica. Recientemente se ha cumplido un año de su retorno. Era el 8 de noviembre de 2021 cuando la ex nadadora por fin pisaba suelo monegasco después de un calvario que le afectó a todos los niveles y le obligó a sanar su cabeza en una clínica europea especializada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Será este próximo sábado 19 de noviembre cuando los Grimaldi se vuelvan a reunir al completo para celebrar el Día de Mónaco. Allí estará la cúpula presidiendo el tradicional desfile militar, que siempre coincide con la onomástica de Rainiero III. Esta será la primera vez que veamos a Charlene después de perdérselo el pasado año por sus problemas por lo que la expectación por ver la clásica imagen de todos al completo en el balcón es gigante.