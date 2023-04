La cita pendiente de Carolina de Mónaco con Karl Lagerfeld

Hace apenas dos semanas, el Principado de Mónaco se vistió de gala para una de las veladas más especiales del año. El pasado 25 de marzo, la princesa Carolina de Mónaco ejerció, un año más, como perfecta anfitriona del Baile de la Rosa, una de las citas más importantes de su agenda. Una noche cargada de glamour y sofisticación en la que, durante muchos años, Karl Lagerfeld era el protagonista en la sombra, la mano derecha de Alberto de Mónaco para su noche más esperada. Aunque Carolina sigue fiel a Chanel y, de hecho, su hija mayor, Carlota Casiraghi, ha forjado una estrecha alianza con la marca, ahora es Christian Louboutin el que ha tomado el testigo del Káiser de la moda como encargado de crear la mágica atmósfera que siempre rodea a este evento.

Sin embargo, en apenas unos días, Carolina tiene la oportunidad de rendir homenaje al que ha sido una de las personas de mayor confianza para la Princesa a lo largo de los años, en otra cita fundamental para la industria de la moda. Eso sí, al otro lado del Atlántico.

El próximo mes de mayo se celebra en la ciudad de Nueva York la Gala MET. Una velada ineludible para el mundo de la moda y todos los que estén relacionados con este entorno. Organizada de manera conjunta por el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y US Vogue, esta gala sirve como apertura de la primera exposición del año del Instituto del Traje. Pero no se trata de una cita a la que pueda acudir cualquiera, sino que los 400 o 500 invitados que asisten cada año son seleccionados de manera cuidadosa y han de desembolsar un importe que asciende a 30.000 dólares.

Una cita en la que, a lo largo de los años hemos podido ver a la princesa Diana de Gales, a Carlota Casiraghi, a Beatriz de York y a muchos rostros conocidos del panorama internacional, vinculados al mundo del espectáculo o de la moda. Pues bien, este año, la presencia de Carolina de Mónaco en la gala estaría más que justificada, ya que se rinde homenaje, precisamente, a Karl Lagerfeld.

Este año, la gran exposición de primavera, que se llevará a cabo del 5 de mayo al 16 de julio, tendrá como tema principal Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Más de 150 prendas, así como bocetos originales del diseñador fallecido en 2019, ilustrarán su particular estilo a lo largo de su prolífica carrera. Como antesala a este evento, el lunes 1 de mayo, la Met Gala se orquestará en torno a la obra del gran modisto. Sin duda, las grandes musas de Chanel, como Ines de La Fressange, Cara Delevingne, Vanessa Paradis, Kirsten Stewart… estarán allí. Y por qué no, Carlota Casiraghi y su madre.

La hija de Carolina de Mónaco ha acudido ya a esta velada, por lo que, en esta ocasión, tan especial para el que fuera figura clave en el desarrollo de Chanel, cabría esperar su presencia. Queda por ver si Carolina de Mónaco también se anima y aporta un extra más de glamour a esta inolvidable velada.