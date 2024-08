Si hay algo que caracteriza la relación que mantienen el rey Carlos III y su esposa Camila es que se llevan muy bien y se entienden perfectamente el uno al otro. A diferencia de lo que ocurría con Diana de Gales, Carlos y Camila tienen gustos similares y una edad parecida, lo que ayuda a que su relación no tenga muchas rencillas. Sin embargo, como cualquier otro matrimonio, a veces también hay desencuentros y discusiones. Lo importante es saber llegar a un acuerdo y ser capaces de sobreponerse y mirar juntos al futuro.

Hace tiempo trascendió que uno de los secretos fundamentales del matrimonio era tener habitaciones separadas, para que, así, cada uno pudiera decorar a su gusto su dormitorio y disfrutar de su espacio y su tiempo siempre que lo deseara. Al margen de esto, la pareja también tiene un dormitorio común, pero, en ocasiones, cuando duerme junta, puede tener algunos problemas, tal como ha desvelado la hermana de la reina.

La reina Camila y su hermana, Annabel Elliot. (Foto: Gtres)

Annabel Elliot es una de las personas más cercanas a Camila, uno de sus mayores apoyos y su confidente, a quien le cuenta prácticamente todo. La cuñada del rey Carlos III también mantiene una estrecha relación con el monarca, con el que suele trabajar de manera regular. De hecho, como decoradora, ha sido la responsable de decorar muchas de las propiedades del ducado de Cornualles, aunque ahora el príncipe Guillermo haya prescindido de sus servicios, y también se ha ocupado de darle un nuevo aspecto a algunas de las estancias del Castillo de Balmoral.

La confesión de Annabel Elliot

Según ha contado la hermana de la reina Camila, al rey Carlos III no le gusta nada dormir con edredón, sino que prefiere la ropa de cama más tradicional, esto es, sábanas y mantas. En el libro de Robert Hardman, Charles III New King. New Court. The Inside Story, Annabel Elliot reveló que existe una ‘batalla constante’ entre el rey y la reina por mantener las estancias a una temperatura adecuada. Tal como contó la cuñada del rey, el monarca suele abrir las ventanas, mientras que Camila va detrás y la cierra, porque tiene frío. Una pelea constante que, por suerte, ambos se toman con mucho humor. Es más, se sabe que el monarca ha pedido que se bajen las temperaturas de las calefacciones, para reducir el gasto y proteger el medio ambiente, aunque ello implique que haga más frío.

Annabel Elliot, saludando a la prensa. (Foto: Gtres)

Mientras que el rey Carlos III prefiere que las camas se hagan con una sábana y una manta encima, ella considera que es mejor utilizar una sábana y un edredón ligero. Una cuestión que resulta especialmente llamativa es el tema de las almohadas. En la experta opinión de Annabel Elliot, en las camas siempre debe haber tres almohadas: una almohada cuadrada, una Oxford (una con una funda que tiene un borde de tela adicional o una solapa alrededor del borde) y una almohada más pequeña. La decoradora de interiores recalca que la almohada cuadrada es un poco más dura y permite sentarse en la cama para leer, mientras que la Oxford es la adecuada para dormir y la pequeña por si se necesita un apoyo especial en el cuello.