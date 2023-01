El príncipe Andrés juega su última carta frente al Rey Carlos

A pocos meses de la Coronación del Rey Carlos, la situación del príncipe Andrés aún sigue generando quebraderos de cabeza al monarca. En los últimos tiempos, han sido varias las estrategias que el duque de York ha intentado para recuperar su papel dentro de ‘La Firma’, algo que el Rey no está dispuesto a consentir, sobre todo, por garantizar el futuro de la institución y su buena imagen. Sin embargo, parece que el que fuera hijo favorito de la Reina Isabel no cesa en su empeño de buscar el apoyo del soberano.

Si bien es cierto que el Rey Carlos III no le ha cerrado las puertas a nivel familiar, sí que lo ha hecho en el ámbito institucional. Prueba de ello es que el monarca ha tomado la decisión de hacer varias modificaciones en la tradicional ceremonia de coronación, algunas de ellas con repercusión directa sobre el duque de York y el príncipe Enrique, ya que afectan a los ‘duques reales’. Sin embargo, esto no significa que ni a Andrés ni a Enrique se les vaya a apartar de las celebraciones, eso sí, haciendo una clara distinción entre el ámbito oficial y el ámbito privado.

A pesar de que el príncipe Andrés es consciente de que no va a retomar su papel institucional, parece que el duque de York quiere recuperar la posibilidad de utilizar el tratamiento de Alteza Real. Algo que depende exclusivamente del monarca. No hay que olvidar que fue la Reina Isabel la que, debido a su vinculación con Jeffrey Epstein, tomó la decisión de despojar a Andrés de todos sus títulos y patrocinios, y le prohibió que utilizara el tratamiento de Alteza Real.

Fuentes cercanas al duque de York aseguran que ahora, el príncipe Andrés está buscando la aprobación de su hermano para que le permita utilizar este tratamiento de una manera discreta, ya que sabe que no le van a dejar volver a tener un papel destacado en ‘La Firma’. Una maniobra que no está exenta de polémica, ya que, en el fondo no tiene mucho sentido reclamar este tratamiento si no se va a tener un rol activo.

Aunque no se espera que el monarca pueda acceder a esta petición por parte del duque de York, lo cierto es que Carlos sí está siendo bastante condescendiente con su hermano menor. Es más, de hecho, participó en el servicio religioso del día de Navidad con el resto de su familia y se sabe que en las celebraciones privadas está presente. No obstante, las dudas sobre la posibilidad de que el soberano ofrezca una respuesta positiva a esta petición están más que sembradas.