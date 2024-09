Cada viernes la Casa de S.M. el Rey hace pública la lista de actos previstos para los miembros de la Familia Real de cara a la semana siguiente. Una lista que incluye los compromisos oficiales con cobertura por parte de los medios de comunicación, pero que no abarca todas las actividades, encuentros o reuniones en los que participan fundamentalmente los Reyes don Felipe y doña Letizia, aunque también en ocasiones la Reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El trabajo que Sus Majestades realizan de cara al público no es toda la labor que llevan a cabo, sino que también tienen otros actos de los que no hay constancia gráfica, así como lo que se denomina trabajo de despacho. Gran parte de la agenda de los Reyes está dedicada a estos compromisos que no aparecen en los medios y que muchas veces es un trabajo paralelo y necesario para que los actos oficiales salgan a la perfección.

Los Reyes Felipe y Letizia en un funeral. (Foto: Gtres)

A pesar de que hasta ahora eran pocas las ocasiones en las que trascendían detalles de las actividades de los Reyes fuera de agenda, en las últimas semanas se ha tenido constancia de varias citas que forman parte de este esquema de trabajo paralelo. Por ejemplo, gracias al perfil oficial de Andrés Marcio supimos que había mantenido una audiencia privada con la Reina Letizia a principios de este mes de septiembre. Sin embargo, no ha sido el único compromiso que han tenido los Reyes en los últimos días.

La pasada semana trascendió que, en el mes de junio, coincidiendo con la celebración del día del patrón de la Guardia Real, los Reyes participaron en un acto en el cuartel de El Pardo, dos días después del 10 aniversario de la proclamación de Felipe VI. Fue la Guardia Real la que compartió algunas imágenes de este acto, aunque lo hizo a posteriori. En esta cita la Reina llevó el mismo vestido de Maksu que lució después en la recepción a las autoridades y figuras destacadas de la sociedad balear en el Palacio de Marivent.

Los Reyes Felipe y Letizia, en un paseo en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora se ha podido saber también que en los últimos días los Reyes han tenido varios compromisos que no formaban parte de su agenda oficial. Según se ha publicado en algunos perfiles en las redes sociales, tanto la pasada semana como esta, los Reyes han ofrecido al menos dos recepciones privadas en el Palacio de El Pardo, a trabajadores de la Casa de S.M. el Rey y al personal de Patrimonio Nacional. Citas de las que se ha tenido constancia gracias a las publicaciones en las redes y que se han llevado a cabo en el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spanish Royals (@spainsroyals)

La agenda oficial

En cuanto a la agenda oficial, el Rey Felipe VI estuvo el lunes en el Palacio Real recibiendo las cartas credenciales de una serie de nuevos embajadores y el miércoles recibió en Zarzuela a Salvador Illa. La Reina Letizia ha estado en Cantabria en la apertura del curso de Formación Profesional y va a participar este jueves en una entrega de premios en Madrid. El monarca cerrará sus compromisos el viernes en Canarias, donde permanecerá dos días.