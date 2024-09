El vídeo viral de Letizia junto a Andrés Marcio Olona, enfermo de laminopatía

La Reina Letizia ha grabado un vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, junto a Andrés Marcio Olona. Se trata de un joven de 21 años que padece laminopatía, una enfermedad rara que tienen cien personas en todo el mundo. De esta manera, la consorte ha querido mostrar todo su apoyo a aquellas personas que tienen diagnosticada esta enfermedad rara incurable.

Marcio Olona ha compartido la breve pieza audiovisual a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de doce mil seguidores. «He vivido uno de los días más especiales de mi vida», ha indicado en el texto de la publicación.

La Reina Letizia junto a Andrés Marcio Olona. (Foto: Redes sociales)

La Reina protagoniza un video viral

En los primeros segundos del clip aparece Andrés diciendo su mítica frase: «¡Ey tú! Hoy estoy en un sitio muy especial, pero espera ¿qué sitio era que no me acuerdo muy bien?», ha indicado. Es entonces, cuando Letizia aparece en pantalla. «Pero bueno, ¿cómo que no te acuerdas Andrés? Has venido conmigo a charlar. Espero que se lo cuentes a todos tus seguidores» ha expresado la esposa del Monarca con una actitud de lo más cercana.

«Todavía no me lo creo. Me ha recibido la Reina y le he estado contando que he estudiado Periodismo igual que ella y cómo han sido estos años», ha comentado Andrés Marcio Olona.

Sin embargo, Olona ha comentado que ya conocía a Su Majestad la Reina. Se conocieron hace nueve años en el Senado cuando fue a dar un discurso en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. «Desde aquí, si me estás viendo, muchas gracias por recibirme. Me ha hecho muchísima ilusión y me lo he pasado genial», ha dicho Andrés mirando de lo más sonriente al objetivo de la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Marcio Olona (@andresmarcioolona)

El vídeo fue grabado el 9 de septiembre antes de que la Reina retomara sus compromisos institucionales en Madrid tras estar presente en los Juegos Paralímpicos de París (Francia). Por este motivo, doña Letizia llegó tarde a la reunión que tenía con los miembros de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) en la Zarzuela.

El día que Letizia se emocionó

Con tan solo 12 años, en 2015, Andrés Marcio Olona dio un discurso en el Senado frente a la Reina Letizia. «También quería dar las gracias a los médicos y a los investigadores por el diagnóstico y a todos vosotros y, especialmente, a usted Majestad porque sé que a partir de ahora nos vais a ayudar todavía más. Seguro que le metemos un gol por la escuadra a las enfermedades raras», expresó.

La Reina Letizia en el año 2015. (Foto: Redes sociales)

Al mismo tiempo que decía estas emotivas palabras se pudo ver a una emocionada Letizia con los ojos vidriosos. La consorte no paró de sonreír y aplaudir al joven tras su intervención.