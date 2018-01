12 años de matrimonio – y otros tantos más como amantes – y siguen tan felices como el primer día. ¿Qué hay detrás del aparentemente perfecto matrimonio del príncipe Carlos y Camilla Parker? Algo tan sencillo, y a la par tan complejo, como un acuerdo a la hora de irse a la cama.

Según ha confirmado un amigo de la pareja, el príncipe de Gales y su esposa cuentan con tres dormitorios para su uso y disfrute en Clarence House. Algo que no está al alcance de la mayoría de los mortales pero en lo que radica el éxito de su matrimonio. Uno de los cuartos es para el uso exclusivo de Carlos, otro para Camilla y un tercero que comparten ambos.

Esto tiene una explicación. Cada uno de los cuartos ‘propios’, está decorado según el gusto personal de cada uno, que lo utiliza según lo desea o le apetece, mientras que el tercer dormitorio está dispuesto según un acuerdo entre ambos. Así no hay posibilidad de discusión, cada uno cuenta con un espacio hecho a su medida.

Aunque la pareja tiene fijada su residencia oficial en Clarence House desde su boda en 2005, comparte también una casa en Gloucescershire, Highgrove House. Sin embargo, no se tiene constancia de que allí mantengan también tres dormitorios. Además, Camilla conserva una casa en Wiltshire, donde pasa algunas temporadas con sus hijos y nietos.

Antes de ser el hogar del príncipe de Gales y su esposa, Clarence House era la residencia de la Reina Madre y aunque en la actualidad se abre al público durante el verano, las habitaciones privadas de la pareja quedan fuera de los ojos de los visitantes, así que siguen siendo un misterio.

A pesar de que no es habitual conocer las costumbres a la hora de dormir de las familias reales, según un estudio de la Asociación Nacional Británica del Sueño mantiene que cada vez más parejas optan por dormir, si no en habitaciones separadas, al menos sí en camas separadas. Así que Carlos y Camilla ya sabían desde hace mucho cuál era el verdadero secreto para un matrimonio feliz y duradero. Porque con el sueño y con el hambre… no se juega.