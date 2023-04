Yolanda Ramos, devastada en el último adiós a su madre

«Hoy hemos despedido a mi mamita. La inspiración de todos mis personajes». Estas han sido las palabras con las que Yolanda Ramos (54) ha comunicado a sus más de 200.000 seguidores en Instagram el fallecimiento de su madre, a la que estaba muy unida. «Te quiero mami y no paro de llorar. Gracias por muestras muestras de cariño», ha escrito la humorista junto a una imagen en la que ríe en actitud cómplice con su progenitora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yolanda Ramos (@yolandramos)

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos, que han querido expresar sus condolencias a la actriz de La que se avecina. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Blas Cantó (31), con quien coincidió como concursante de la quinta temporada de Tu Cara Me Suena, en Antena 3 y a quien le une una estrecha relación de amistad. «Siempre recordaré el petit suisse con el meñique. Cuando estoy triste me saca una sonrisa, y sé que a ti también. Te quiero», le ha dedicado.

Por su parte, Jon Kortajarena (37) le ha enviado «un abrazo fuerte», y el actor Iván Massagué (46), ha escrito lo siguiente: «Te descubrí, de lleno, en una conversación de vuelta a casa post-rodaje. Justo ahí. Hablábamos de nuestras madres. Te abrazo, amiga». También ha querido mostrarle su apoyo la periodista Samantha Vilar, que ha recordado a su amiga que se despide de «una maravillosa mujer. Era muy especial, fue muy bonito conocerla. Lo siento mucho, cariño»; así como la actriz Lidia San José: «Lo siento muchísimo, cariño. No hay palabras. Te quiero».

Sin duda, no están siendo momentos fáciles para Yolanda Ramos. A la pérdida de su madre, se suma también el ingreso al que tuvo que hacer frente la intérprete de Bienvenidos a la familia hace varias semanas, con motivo de un «virus», y del que parece estar recuperándose todavía. «He estado super mal, super mal. He estado seis días ingresada porque me cogí un virus. Me tomé unos antibióticos más otros medicamentos con el estómago vacío y me cogí un virus super fuerte. He estado seis días ahí que me deshidrataba», desveló la propia Yolanda Ramos al programa Socialité a través de una llamada telefónica.

«Mi madre también estaba ingresada. Entonces mi familia, pues lógicamente, tenía que estar por todos. Por mi madre, por mí, por mi hija, que va a toda enyesada -por una fisura-. Es como una racha negra muy fuerte», añadió desvelando así que la salud de su madre ya era por entonces muy delicada.

Yolanda Ramos recuerda sus imitaciones a María Teresa Campos

Al margen de lo anterior, el nombre de Yolanda Ramos ha copado varios titulares de la crónica social en las últimas horas por su entrevista en Días de tele, el programa que Julia Otero (63) presenta en TVE, esta misma semana, y en el que la actriz recordó su etapa en Homo Zapping, el formato de humor en el que varios actores realizaban las parodias más divertidas de los programas de televisión más populares.

Una de las imitaciones que se hicieron más virales entonces fue la de María Teresa Campos (82) quien, según Yolanda, no se lo tomó demasiado bien. «Se enfadó un poco», empezó diciendo. «Cuando te metes con alguien poderoso, en este caso, ella como periodista y todo tenía un poder, es cuando gusta», añadió. «Era la reina de las mañanas», apuntó Otero.