Helen Lindes y Rudy Fernández no están pasando por su mejor momento a nivel personal. Después de que el baloncestista perdiera a su padre tras una durísima lucha contra una enfermedad, ha sido ahora la modelo quien ha tenido que superar el complicado trance de ver fallecer a su madre, la cual ha muerto a los 83 años de edad en su tierra natal, Lanzarote.

Teniendo en cuenta la gran relación maternofilial que tenían, es evidente que el fallecimiento de su progenitora ha caído como un jarro de agua fría en la vida de la canaria, que siempre que tenía oportunidad no dudaba en viajar para compartir tiempo con su madre en un intento por evitar que la distancia hiciera mella en sus vidas. Por el momento, Helen aún no se ha pronunciado al respecto sobre la muerte de Norma Lindes ni en redes sociales ni por ninguna otra vía pública. De hecho, tanto ella como sus familiares tan solo enviaron una nota de agradecimiento a todos sus seguidores y allegados que han estado apoyándoles en tan complicadas horas por esta muerte inesperada y dolorosa a partes iguales.

Ahora, a Lindes no le queda más remedio que mirar al frente y recomponerse de esta pérdida, eso sí, sin dejar de recordar a su madre, en quien ha admitido en varias ocasiones verse reflejada: “A pesar de que la tengo lejos y no puedo compartir con ella cada paso del camino, sé que todo lo que ella me enseñó y me sigue enseñando se quedará siempre dentro de mí y se lo pasaré a mis hijos. Gracias mamá por tanto y gracias por hacer el gran esfuerzo de venir a vernos siempre que puedes”, señalaba a través de su cuenta personal de Instagram, donde en más de una ocasión ha compartido imágenes con su madre en las que deja entrever la buena relación que han mantenido. No obstante, la modelo prefiere mantener en la más absoluta hermeticidad su vida privada, haciendo partícipes a sus más de 350 mil seguidores únicamente de momentos puntuales que comparte tanto con sus hijos como con su marido, y destinando el contenido de sus plataformas 2.0 especialmente al ámbito del trabajo al publicar imágenes de algunas de sus campañas publicitarias y de algunos trabajos de modelaje que ha llevado a cabo recientemente.

Este varapalo ha tenido lugar justo unos días después de que la modelo tuviera que afrontar la muerte de su suegro, el cual murió a los 66 años tras haberse batido contra una enfermedad durante un lado periodo de tiempo. Unos durísimos momentos en los que Helen se convirtió en el máximo apoyo de su marido, demostrando así que han conseguido formar uno de los tándem más consolidados a nivel nacional junto a sus dos hijos, Alan y Aura. Y es que, la idílica familia que han formado es probablemente lo que les esté alentando para seguir adelante pese a los mazazos que les está dando la vida en cuestión de semanas.