Julia Otero planta cara a la incertidumbre con la mejor de las noticias

Julia Otero está recogiendo los frutos de su lucha, de su fortaleza y de su perseverancia. Fue en febrero del 2021 cuando le diagnosticaron un cáncer de colon que por fortuna pudieron coger a tiempo. Hace casi tres meses que terminó el tratamiento de quimioterapia y ahora ha recibido los resultados de sus pruebas oncológicas trimestrales. Siempre existe el miedo y el respeto, pero la gallega trae buenas nuevas.

La periodista ha utilizado su cuenta de Instagram para poner al día a sus seguidores de las últimas noticias en torno a su estado de salud, así como compartir con ellos esta alegría moderada: «Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien. Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún. El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre», ha escrito.

Fue el pasado 16 de julio cuando Julia Otero se dio su última sesión de quimioterapia. Desde entonces, sigue a pies juntillas los consejos que le ha dado su oncólogo, quien le ha hecho especial hincapié en la importancia de realizar paseos diarios. Ella obedece sin rechistar y es habitual que camine todos los días entre seis y ocho kilómetros, si bien durante las semanas de calor fuerte tuvo que reducir algo estas distancias ante las elevadas temperaturas que se registraron en todo el país.

Su modo de enfrentarse a la enfermedad ha sido elogiado por todos y si algo no le ha faltado durante el proceso ha sido el cariño, de los suyos y de anónimos a través de redes sociales. Julia recibe mensajes de apoyo y de cariño todos los días y ahí es donde ha encontrado una fuente inagotable de fuerza para salir adelante cuando peor pintaban las cosas.

Durante este año, Julia Otera ha estado participando en algunos programas televisivos para contar en primera persona su batalla contra el cáncer. Por ejemplo, hace unos meses acudió al programa de Jordi Évole, donde hizo una introspección sin parangón: «La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona. Los otros no se lo pueden imaginar. No tenemos la capacidad de imaginarlo. Hay un derrumbamiento de la vida, del futuro. Empiezas a imaginar tu vida sin ti. Cuando te crees inmortal vas tirando millas. Me ha hecho relativizar algunas cosas y sobre todo me ha dado la conciencia de la provisionalidad, de que casi todo es para un rato. Y eso te impide hacer cosas más insensatas. Cuando te crees inmortal, vas tirando millas», le comentó al periodista.

Si hay algo que reconforta y alivia a Julia Otero es el poder acudir a su puesto de trabajo en las ondas. La radio es una de las cosas que más ha echado de menos durante su recuperación. El pasado 1 de septiembre arrancó nueva temporada con más fuerza que nunca. Su recuperación va por buen camino y no puede haber mejores noticias al respecto.