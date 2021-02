Julia Otero ha anunciado hace escasos minutos que padece cáncer. La periodista radiofónica ha arrancado este lunes su programa ‘Julia en la Onda’ comunicando esta triste noticia: «Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El sábado pasado, en un control rutinario de esos que todos debemos hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas», ha comentado, haciendo referencia a su enfermedad.

Otero ha dejado claro desde el primer momento que va a mostrar coraje y valentía para superar este gran escollo que le ha planteado la vida: «Aunque la palabra cáncer da miedo, estoy aprendiendo a pronunciarla desde hace seis días». La primera consecuencia es que Julia Otero ha decidido marcharse temporal de su espacio vespertino en Onda Cero para volcarse en su recuperación: «Voy a estar un poquito fuera de combate, unos meses». Aunque sus médicos le han dicho que podría compaginar el tratamiento con su trabajo, ella ha preferido priorizar: «Mi oncólogo insiste en que entre quimio y quimio me deje de tonterías y vaya a la radio, así que amenazo con hacerlo».

🔊 Julia Otero: «He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona» https://t.co/2q47VaHDFO — Onda Cero (@OndaCero_es) February 22, 2021

La periodista ha querido acordarse de todas las personas que sufren esta enfermedad: «Que sepáis que ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa. Si la ciencia envía un robot a marte que llega a la hora prevista ¿Cómo no vamos a superar eso?. Pues venga. Un beso a todos y recordar que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico», se ha despedido.

Julia ha agradecido el arropo que está teniendo entre sus compañeros: «Entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio (…) este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente son muy buenos, pero su fuerte es la categoría humana. No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos». Durante su ausencia, será Carmen de Juan la que coja las riendas de ‘Julia en la Onda’, el programa informativo que de 15.00 a 19.00 repasa la actualidad informativa. Su sustituta ha sido la primera en mandarle un mensaje de ánimo y ha empezado a trasladar a la audiencia buenas noticias al asegurar que «el diagnóstico ha sido rápido y el pronóstico bueno».

Julia Otero es una periodista sumamente carismática y muy querida en redes sociales por lo que no resulta sorprendente que esté recibiendo una ola de apoyos. Son varios los compañeros de profesión que ya están dejando sus mensajes en redes sociales para animar y mandar fuerza a la presentadora en la lucha más dura e importante de su vida.

No es la primera vez que Otero tiene que hacer frente a problemas importantes de salud. Entre los diecinueve y los veinticuatro años de edad se le diagnosticó un tumor abdominal, que la hizo pasar por el quirófano en hasta seis ocasiones. Además, hace siete años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y así lo contaba a ‘Vanitatis’: «Me han operado tantas veces… me extirparon todo el tiroides, y tampoco tengo bazo. Así que soy un prodigio de persona que consigue sobrevivir cada vez con menos órganos. No está mal. Porque puedo vivir normalmente. Soy hipotensa, que es una garantía de salud».

A sus 61 años, la gallega lleva toda una vida dedicada al mundo de la comunicación. Comenzó su carrera en el periodismo a los 18 años en Radio Sabadell. Su dilatada experiencia le ha hecho pasar por algunas de las emisoras y televisiones más importantes del país como COPE, Onda Cero, La 1, Antena 3 o Telecinco. Su buen hacer le ha valido el ganar más de una decena de reconocimientos individuales entre los que destacan dos Premios Micrófono de Oro y un Premio Ondas. En el apartado sentimental, Julia Otero estuvo casada desde 1987 a 1993 con el también periodista Ramón Pellicer.