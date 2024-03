Las páginas salmón hablan estos días de la nueva iniciativa que Felipe Morenés Botín, hijo de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, ha emprendido en España junto a su socio, el argentino Juan Pepa. A través del fondo Stoneshield Capital, ambos han lanzado la plataforma DeepLabs en la que han invertido 430 millones de euros, lo que los convierte en caseros de compañías dedicadas a la ciencia y la innovación en Barcelona y Madrid. Mientras que el nieto de Botín mantiene su matrimonio con Julia Puig, emprendedora y miembro de la familia propietaria del grupo de perfumes, en la más estricta intimidad, la vida personal de Juan Pepa, un histórico del sector inmobiliario español, ha seducido al papel cuché.

Hay razones para ello. Forma junto a su mujer, Juana Pepa -neé Schindler-, un tándem irresistible para las revistas. Se conocieron en 2015, cuando ella, hijastra de José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Argentina, vino a Madrid. Tras unos días de vacaciones en nuestro país, regresó a su Buenos Aires natal, donde le esperaba una prometedora carrera en la interpretación, su sueño desde pequeña. Sin embargo, el amor se impuso a la vocación y lo dejó todo. Se casaron en 2019. A su enlace, celebrado en el exclusivo restaurante Horcher de la capital, acudieron invitados como Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y su mujer, Carla Pereyra; la modelo Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier; Alonso Aznar Botella, hijo del ex presidente del Gobierno y la ex alcaldesa de Madrid, o Alberto Comenge, hijo de Mari Luz Barreiros, quien acudió junto a su esposa, Laia Cervelló. Entre los asistentes, también se encontraban Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López Quesada. Tienen dos hijos, Alma y Juan.

La pareja formada por Juan y Juana Pepa. / @madamejuanapepa

Están bien conectados socialmente, son guapos, ricos y viven en casas estupendas. Ahora mismo, tras varios años en la capital de España, lo hacen en una residencia del barrio londinense de South Kensington, un inmueble de dos plantas y una nutrida biblioteca que parece decorado por Nicky Haslam: tiene ese punto shabby que lo hace bohemio. Desde allí, viajan en invierno a Punta del Este, la meca de la plutocracia internacional que busca sol, playa y discreción; en verano, puedes encontrarte con ellos en Los Hamptons o en Ibiza, donde en alguna ocasión han coincidido con otro amigo, Casimir zu Sayn-Wittgenstein, ex marido de Corinna Larsen, la ex amiga del rey Juan Carlos.

Pero no son los únicos destinos que frecuentan, ya que la afición de Juan Pepa por el polo les ha llevado a Windsor, Saint-Tropez….. En las gradas, hay aristócratas y princesas, como las hijas del príncipe Andrés, Texy de Luxemburgo o Magdalena de Suecia. Lo mejor: los campeonatos siempre han tenido fines benéficos que van a parar a Pro Alvear, una fundación que ayuda a gente sin recursos de La Pampa, de donde Juan es oriundo.

Un nutrido círculo social

El financiero ha formado parte de Cibao La Pampa, el exclusivo club que Porfirio Rubirosa, playboy dominicano conocido por sus variados matrimonios con ricas herederas y cuyas gónadas hizo famosas Truman Capote, fundó con un amigo argentino. En definitiva, la pareja ha renovado el concepto de beautiful people, que, en los años ochenta, aplicamos en nuestro país a los que, además de belleza, aglutinaban poder y, quizá, inteligencia. Si él lo demuestra con sus operaciones inmobiliarias, ella lo hace escribiendo libros de recetas familiares en libros cuidadísimos que, por ejemplo, se venden en Zara Home. No es de extrañar ya que el matrimonio es amigo de Marta Ortega, presidenta de Inditex, y Carlos Torretta. Durante el confinamiento, lanzó un pequeño delivery, La Rotisería.

Juana Pepa, una anfitriona exquisita. / @madamejuanapepa

Su última obra, “The good host” (“El buen anfitrión”), sería una buena carta de presentación de Juana, porque se ha convertido en una de las anfitrionas más exquisitas. A su mesa se sientan amigas de su etapa de Madrid como las hermanas Ordovás Lladó o la diseñadora María de la Orden, casada con Edward Bouygues, hijo de Martin Bouygues, una de las mayores fortunas de Francia y al que se conoce como ‘el emperador de la construcción’. Lo bueno del matrimonio Pepa es que, entre tantos ladrillos, encuentran un momento para leer, por ejemplo, a Marcel Proust. Por eso Juana sabe que se puede recibir con clase incluso en “robe de chambre”, como una de las protagonistas del universo proustiano.