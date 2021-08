Vacaciones ‘de chicos’ para los cachorros de la jet set. Alonso Aznar, Álvaro Falcó y los hermanos Felipe y Carlos Cortina están disfrutando de unos días de descanso en las pitiusas sin sus respectivas parejas. Los cuatro están pasando unos días, junto a otros amigos, paseando por las playas y las calas de Ibiza y Formentera donde se les ha visto llegando a la orilla en una zodiac para pasar una jornada de relax y diversión.

Los conocidos como ‘cachorros de la jet-set’ bien podrían estar celebrando una despedida de soltero multitudinaria ya que dos de ellos pasarán por el altar en un futuro inmediato. Tras la boda de Felipe Cortina Lapique con la arquitecta de interiores, Amelia Millán, el pasado mes de julio, ahora es el turno de su hermano. El próximo 4 de septiembre será Carlos quien dará el «sí, quiero» a su novia, la abogada Carla Vega-Penichet, en Jerez de la Frontera, en un enlace que volverá a reunir a lo más granado de la alta sociedad.

Pero Carlos Cortina no será el único que abandonará la soltería. Álvaro Falcó Chávarri, actual marqués de Cubas, está prometido con Isabelle Junot -hija del primer marido de Carolina de Mónaco-. Fue hace unos meses cuando se comprometieron, aunque no han trascendido más detalles de su próxima boda a la que asistirá Tamara Falcó, prima de Álvaro y marquesa de Griñón.

Por el momento el único que aún no planea casarse es Alonso Aznar. El hijo del ex Presidente del Gobierno, comenzó a salir con la fotógrafa y modelo mexicana Renata Collado, a comienzos de este año. Con ella ha acudido a los diferentes compromisos nupciales que ha tenido este año, pero de momento, parece que los Aznar Botella aún no irán de boda.

Aunque sus chicas no les han acompañado en esta escapada, sí que han disfrutado de unas románticas vacaciones hace algunas semanas, incluyendo la luna de miel de Felipe y Amelia, que ha terminado a tiempo para que el recién casado esté disfrutando de este viaje solo con amigos.

Pero ellos no son los únicos que han decidido pasar unos días ‘de chicos’. Parece ser que este tipo de vacaciones se están convirtiendo en un habitual entre estos denominados ‘nuevos cachorros de la jet’. Íñigo Onieva y Tamara Falcó también están de vacaciones por separado. La actual pareja de la hija de Isabel Preysler ha publicado varias imágenes en sus redes sociales, ubicadas en la isla griega de Mykonos y con la única compañía de Wassim Berro y Mimi Monzón.

Los planes de Onieva en Grecia pasan por disfrutar de la gastronomía, una de las aficiones que comparte con su novia, a la que tiene muy presente. Hace solo unos días publicó en sus ‘stories’ una foto de una playa con un muelle en forma de ‘T’, la inicial de Tamara. «T’s por todas partes», escribe en inglés junto a la imagen. La marquesa de Griñón no tardó en compartirla en su perfil de Instagram añadiendo diferentes emoticonos de corazones.