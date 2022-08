Todo sobre Viviane Domenico, la nueva ilusión amorosa de Julio José Iglesias

Después de haber puesto punto final a su matrimonio con Charisse Verhaert, podría decirse que Julio José Iglesias está viviendo uno de sus veranos más especiales. Y es que, aunque continúa estableciendo en Miami su residencia habitual, el hijo de Isabel Preysler siempre encuentra hueco para viajar a España a reencontrarse con los suyos cuando sus quehaceres laborales se lo permiten. En esta última ocasión, el cantante ha protagonizado una vuelta a casa de lo más inesperada. Y es que, el intérprete se ha dejado ver dentro de nuestras fronteras con una misteriosa mujer.

Esta no es otra que Viviane Domenico, la encargada de conquistar el corazón de Julio José Iglesias. Hasta ahora, poco o nada se sabía sobre esta brasileña, más aún teniendo en cuenta que el hermano de Tamara Falcó había preferido mantenerse hermético en lo que al ámbito sentimental se refiere. Pero sea como fuere, lo cierto es que esta chica ya ha pasado a ser un personaje público, habiendo sido muchas las personas que se han interesado por conocer un poco más su día a día.

Aunque la principal fuente de ingresos de Viviane está propiciada por el modelaje, también tiene una fuerte presencia en redes sociales, contando con más de 30.000 seguidores en Instagram. Un número que, dada su relación con Julio José, probablemente aumente de cara a los próximos días, logrando consolidarse como toda una influencer y una referente en estilo para sus fans. Algo que no resultaría extraño, ya que, indagando por sus plataformas 2.0, el equipo de LOOK ha podido descubrir que Domenico es toda una experta a la hora de mostrar a su audiencia sus looks, y los trucos de belleza que emplea a diario para lucir radiante sea cual sea la época del año. Además, en sus publicaciones llama especialmente la atención que suele hacer uso de prendas llamativas y en colores flúor, pudiendo presumir así de su precioso bronceado, resaltándolo aún más si cabe.

A juzgar por las imágenes que ha compartido en bikini, todo apunta a que la novia de Julio José se mantiene en forma acudiendo al gimnasio casi a diario. Prueba de ello es su tonificado torso, el cual únicamente puede conseguirse a base de ejercicio, y cómo no, de mucho esfuerzo cotidiano, siguiendo hábitos saludables también en lo que a lo alimenticio se refiere.

En cuanto a hobbies, además del de entrenar, Viviane cuenta con una gran pasión: viajar. Su profesión le obliga a tener que estar de un lado para otro del planeta para llevar a cabo distintas campañas, pero además, siempre que tiene un hueco libre, aprovecha para conocer otros países y la cultura que cada uno de ellos guarda. Unas escapadas que muy probablemente protagonizará, próximamente, en compañía de Julio José. Pero sea como fuere, lo cierto es que ambos han optado por dar pistoletazo de salida al verano viajando a España, pudiendo disfrutar así de las altas temperaturas del enclave, propias de la fecha, y de las aguas que lo rodean.